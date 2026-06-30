Кабинет министров Украины продлит сроки использования Национального кэшбека до 31 июля. Уже с 3 июля украинцы начнут получать кэшбек за апрель и компенсацию за топливо.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Нацкешбек можно будет потратить до 31 июля

– Не успеваете расходы Национальный кэшбек или остатки зимней тысячи? Ваши накопления не сгорают, – утверждают в Минцифре.

Отмечается, что по инициативе Министерства экономики будет еще один дополнительный месяц, чтобы воспользоваться кэшбеком, то есть до 31 июля включительно.

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Уже 3 июля на карту должны поступить апрельские выплаты. Вместе с ними на счетах будут доступны кэшбек за топливо до 1 тыс. грн.

Все деньги, которые украинцы не успеют потратить до 31 июля, автоматически вернутся в государственный бюджет.

Что произойдет с кэшбеком за май и июнь

По информации Минцифры, кэшбек за май, июнь и последующие месяцы переходят на второй этап программы, потому меняются сроки их действия.

Эти деньги будут оставаться доступными до конца месяца, в котором завершится или отменяется военное положение, но потратить их нужно не позднее 30 апреля 2028 года.

Программа Национальный кэшбэк продолжает работать. Ежемесячные выплаты уже насчитывают более 5 млн граждан. Проект объединил почти 1,5 тыс. торговых точек и более 2 тыс. производителей, которые внесли в систему более 422 тыс. наименований украинских товаров.

Во время покупкт такой продукции вы можете вернуть от 5% до 15% ее стоимости в зависимости от категории товара. В месяц действует ограничение до 3 тыс. грн кэшбека. Чтобы узнать, действует ли программа на конкретную вещь и какой процент вернется, можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дия или проверить товар на портале Сделано в Украине.

Накопленный кэшбек можно потратить на коммунальные услуги, лекарства и медицинские изделия, книги и печатную продукцию, почтовые услуги, продукты в торговых сетях, которые присоединились к программе, благотворительность и донаты на ВСУ.

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