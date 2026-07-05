Рекордные результаты: Федоров сказал, сколько целей РФ поразили ВСУ в июне
- В июне Силы обороны Украины поразили более 200 тыс. вражеских целей.
- Почти 28 тыс. российских оккупантов были ликвидированы или тяжело ранены.
- Значительно возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.
В течение июня Силы обороны поразили более 200 тыс. вражеских целей. Украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тыс. российских оккупантов.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в воскресенье, 5 июля.
Сколько вражеских целей поразили ВСУ в июне
По словам министра, в течение июня количество ударов по логистике противника продолжало расти.
Почти вдвое увеличилось количество поражений целей, расположенных на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения.
Федоров сообщил о существенном росте интенсивности ударов по целям во временно оккупированном Крыму.
Он отметил, что главным направлением работы остается поражение логистики противника.
Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения снижает возможности врага обеспечивать свои подразделения.
— В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тыс. оккупантов. Также в июне у нас рекордные результаты сразу по нескольким направлениям: поразили рекордное количество артиллерии противника; перехватили 49 575 вражеских крыльев и коптеров — это лучший результат за все время; установили абсолютный рекорд по поражению автомобильной и мототехники врага, — информирует министр обороны.
По словам Федорова, каждое из этих поражений верифицировано на видео. єБаллы (государственная бонусная система для украинских военнослужащих, которые получают виртуальные баллы за подтвержденное уничтожение вражеской техники и живой силы. — Ред.) позволяют видеть поле боя в режиме реального времени.
Это помогает быстро определять эффективные решения и масштабировать их на всю армию, — отметил Федоров.
Напомним, в конце июня Федоров говорил, что с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 800 тыс. верифицированных целей противника.
Речь идет о личном составе, средствах ПВО, артиллерии, РСЗО, БпЛА, НРК, транспорте, штабах, складах и средствах РЭБ.