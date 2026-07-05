В течение июня Силы обороны поразили более 200 тыс. вражеских целей. Украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тыс. российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в воскресенье, 5 июля.

Сколько вражеских целей поразили ВСУ в июне

По словам министра, в течение июня количество ударов по логистике противника продолжало расти.

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Почти вдвое увеличилось количество поражений целей, расположенных на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения.

Федоров сообщил о существенном росте интенсивности ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

Он отметил, что главным направлением работы остается поражение логистики противника.

Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения снижает возможности врага обеспечивать свои подразделения.

— В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тыс. оккупантов. Также в июне у нас рекордные результаты сразу по нескольким направлениям: поразили рекордное количество артиллерии противника; перехватили 49 575 вражеских крыльев и коптеров — это лучший результат за все время; установили абсолютный рекорд по поражению автомобильной и мототехники врага, — информирует министр обороны.

По словам Федорова, каждое из этих поражений верифицировано на видео. єБаллы (государственная бонусная система для украинских военнослужащих, которые получают виртуальные баллы за подтвержденное уничтожение вражеской техники и живой силы. — Ред.) позволяют видеть поле боя в режиме реального времени.

Это помогает быстро определять эффективные решения и масштабировать их на всю армию, — отметил Федоров.

Напомним, в конце июня Федоров говорил, что с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 800 тыс. верифицированных целей противника.

Речь идет о личном составе, средствах ПВО, артиллерии, РСЗО, БпЛА, НРК, транспорте, штабах, складах и средствах РЭБ.

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