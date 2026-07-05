Потери РФ на 5 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 290 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 593-е сутки полномасштабной войны превысили 1,409 млн.

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Потери РФ на 5 июля 2026 года

личного состава – около 1 409 630 (+1 290);

танков – 12 081 (+7);

боевых бронированных машин – 24 878 (+9);

артиллерийских систем – 45 388 (+63);

реактивных систем залпового огня – 1 916 (+3);

средств противовоздушной обороны – 1 470 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1 628);

крылатых ракет – 4 847;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);

специальной техники – 4 385.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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