Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 5 июля: ликвидировано 1290 оккупантов и 63 артсистемы
Потери РФ на 5 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 290 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 593-е сутки полномасштабной войны превысили 1,409 млн.
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Потери РФ на 5 июля 2026 года
- личного состава – около 1 409 630 (+1 290);
- танков – 12 081 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 878 (+9);
- артиллерийских систем – 45 388 (+63);
- реактивных систем залпового огня – 1 916 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 470 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1 628);
- крылатых ракет – 4 847;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);
- специальной техники – 4 385.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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