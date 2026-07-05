Потери РФ на 5 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 290 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 593-е сутки полномасштабной войны превысили 1,409 млн.

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Потери РФ на 5 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 409 630 (+1 290);
  • танков – 12 081 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 878 (+9);
  • артиллерийских систем – 45 388 (+63);
  • реактивных систем залпового огня – 1 916 (+3);
  • средств противовоздушной обороны – 1 470 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1 628);
  • крылатых ракет – 4 847;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);
  • специальной техники – 4 385.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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