КМІС опублікував оновлений рейтинг довіри до Зеленського. Соціологи з’ясували, скільки українців зараз довіряють президенту, чи змінилися ці показники за останні місяці та кого ще громадяни вважають найбільш авторитетними серед політиків і військових.

Який рейтинг довіри до Зеленського 2026 та чи змінився він, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Рівень довіри до Зеленського залишається високим

За результатами нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 34% заявили про недовіру. Отже, баланс довіри і недовіри становить +27%.

Зараз дивляться

Як свідчать результати дослідження, рейтинг довіри до Зеленського за останні місяці майже не змінився. Якщо порівнювати з квітнем 2026 року, показники залишаються майже незмінними. У КМІС зазначають, що різниця перебуває в межах статистичної похибки, тому говорити про помітне зростання чи падіння довіри підстав немає.

Соціологи пояснюють, що цього разу респондентів просили оцінити одразу 18 українських публічних діячів. Їхні прізвища зачитували у випадковому порядку. У КМІС помітили, що люди, яким запитання про президента ставили пізніше, трохи частіше висловлювали йому довіру. Саме тому експерти вважають, що рівень довіри до президента України залишається насамперед стабільним.

Із тих, хто підтримує главу держави, 33% сказали, що повністю довіряють Володимиру Зеленському, ще 28% відповіли, що скоріше довіряють.

Серед тих, хто не підтримує президента – 20% зовсім не довіряють йому, а 13% зазначили, що скоріше не довіряють.

Кому українці довіряють найбільше серед політиків

За даними КМІС, серед політиків та громадсько-політичних діячів одним із найвищих залишається рейтинг довіри до Зеленського 2026.

Найкращі показники довіри серед політиків має мер Харкова Ігор Терехов. Йому довіряють 52% опитаних, 19% сказали, що не довіряють. У дослідженні КМІС зазначено, що показник довіри перевищує недовіру на 32 відсоткові пункти.

Далі йде перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров. Йому довіряють 50% українців, тоді як 21% заявили про недовіру. У КМІС зазначають, що різниця між цими показниками становить 29 відсоткових пунктів.

До лідерів також увійшов начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Йому довіряють 47% респондентів, 27% не довіряють.

Олегу Ляшку довіряють 47% українців, ще 43% відповіли, що не довіряють йому. Сергію Притулі довіряють 46% опитаних, тоді як 44% висловили протилежну думку.

Серед політиків із найнижчим рівнем підтримки опинилися Петро Порошенко, Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. Порошенку довіряють 26% українців, а 71% заявили про недовіру. Юрію Бойку довіряють лише 6%, не довіряють 78%. Юлії Тимошенко довіряють 11%, тоді як 85% відповіли, що не довіряють їй.

Кому українці довіряють найбільше серед військових

Представники військової сфери отримали значно вищі оцінки довіри, ніж політики. Усі військові, яких включили до опитування, мають більше прихильників, ніж тих, хто висловив недовіру.

Найбільше українці довіряють Роберту Бровді (Мадяр). 70% опитаних сказали, що довіряють військовому, а 7% відповіли, що не довіряють.

Валерію Залужному довіряють 73% респондентів. Не довіряють колишньому головнокомандувачу 21% українців.

Кирилу Буданову довіряють 70% опитаних, тоді як 22% заявили про недовіру.

Андрію Білецькому довіряють 49% українців, а 12% не довіряють. Найцікавіше, що 33% респондентів навіть після короткого пояснення не змогли сказати, хто це.

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 52% опитаних. Ще 36% відповіли, що не довіряють йому.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилося з 7 травня до 3 червня 2026 року. Соціологи методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 1015 повнолітніх українців, які на момент дослідження проживали на підконтрольній уряду території України.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, а також громадян, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Серед учасників опитування були внутрішньо переміщені особи, які залишили окуповані території.

Під час дослідження респондентів, зокрема, запитували про рівень довіри до президента Володимира Зеленського та інших відомих публічних діячів.

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