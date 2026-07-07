ВСУ нанесли удар по двум предприятиям ВПК РФ, нефтебазе аэродрома в Белгороде и мостам в Крыму
- Силы обороны Украины нанесли удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса РФ в Брянской области.
- Под удар попали завод Группа Кремний ЭЛ и Брянский химический завод.
- Также была поражена нефтебаза аэродрома Белгорода.
В ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных военных и промышленных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Нападение на военные объекты в РФ и Крыму 7 июля: что известно
По данным Генштаба, украинские военные нанесли удар по предприятию АО Группа Кремний ЭЛ в Брянске.
Отмечается, что это один из ведущих российских производителей микроэлектроники, который выпускает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и другие электронные компоненты для систем управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцов российского вооружения.
В Генштабе сообщили, что степень повреждений предприятия пока уточняется.
Также под удар попал Брянский химический завод в городе Сельцо Брянской области.
По данным военных, в районе предприятия зафиксировали четыре взрыва.
В Генштабе отметили, что завод производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, применяемых Россией в войне против Украины.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по нефтебазе аэродрома Белгорода, а также по двум железнодорожным мостам возле населенных пунктов Роздольное и Ички во временно оккупированном Крыму.
По данным Генштаба, эти объекты использовались российскими войсками для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств.
Также под удар попали склады материально-технического обеспечения противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.
В Генеральном штабе подчеркнули, что оценка последствий ударов продолжается.
Напомним, что в ночь на 7 июля Россия сообщила о масштабной атаке дронов на Московский регион.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону российской столицы летели более 430 дронов, из которых 40 якобы были сбиты прямо при подлете к российской столице.