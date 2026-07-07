В ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных военных и промышленных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Нападение на военные объекты в РФ и Крыму 7 июля: что известно

По данным Генштаба, украинские военные нанесли удар по предприятию АО Группа Кремний ЭЛ в Брянске.

Сейчас смотрят

Отмечается, что это один из ведущих российских производителей микроэлектроники, который выпускает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и другие электронные компоненты для систем управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцов российского вооружения.

В Генштабе сообщили, что степень повреждений предприятия пока уточняется.

Также под удар попал Брянский химический завод в городе Сельцо Брянской области.

По данным военных, в районе предприятия зафиксировали четыре взрыва.

В Генштабе отметили, что завод производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, применяемых Россией в войне против Украины.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по нефтебазе аэродрома Белгорода, а также по двум железнодорожным мостам возле населенных пунктов Роздольное и Ички во временно оккупированном Крыму.

По данным Генштаба, эти объекты использовались российскими войсками для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств.

Также под удар попали склады материально-технического обеспечения противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что оценка последствий ударов продолжается.

Напомним, что в ночь на 7 июля Россия сообщила о масштабной атаке дронов на Московский регион.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону российской столицы летели более 430 дронов, из которых 40 якобы были сбиты прямо при подлете к российской столице.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.