СБС уразили вже 12 танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі — Мадяр
- Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 12 танкерів "тіньового флоту" РФ.
- За словами Роберта Мадяра, судна перевозили паливо для окупованого Криму.
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі 12 танкерів “тіньового флоту” Росії, які перевозили паливо для тимчасово окупованого Криму. Зокрема 10 танкерів були уражені вночі та вдень 7 липня.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
Ураження танкерів “тіньового флоту” РФ: що відомо
За словами Мадяра, у ніч проти 7 липня пілоти 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили вісім танкерів “тіньового флоту” РФ. В Азовському морі також були атаковані один суховантаж і один пором.
— Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває, — написав командувач СБС.
Мадяр зазначив, що усі уражені танкери ідентифіковані та перебувають під міжнародними санкціями. Їхній дедвейт становить близько 7 тис. тонн, довжина — приблизно 140 метрів, а роки побудови — 2006-2012.
Мадяр назвав частину суден, які, за його словами, були уражені:
- Венера-3;
- Санар-1;
- Санар-17;
- Климена;
- Теті;
- Алексей Саврасов;
- Пенелопа.
Назву ще одного танкера наразі встановлюють.
Командувач СБС також повідомив, що протягом ночі 7 липня в оперативній глибині противника на тимчасово окупованих територіях українські підрозділи уразили 58 законних військових цілей.
Цієї ночі також горіли енерговузли та логістичні об’єкти окупантів у Криму, однак деталі щодо цих ударів він пообіцяв повідомити пізніше.
Згодом Роберт (Мадяр) Бровді уточнив, що СБС в Азовському морі уразили ще два танкери РФ.
– Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден, – зазначив він і пообіцяв надати деталі пізніше.
Як відомо, перші два танкери Сили безпілотних систем уразили у ніч на 6 липня.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих військових і промислових об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства Группа Кремний ЕЛ у Брянську, Брянського хімічного заводу в місті Сельцо, нафтобази аеродрому Бєлгород, двох залізничних мостів у Криму, а також складів матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині.