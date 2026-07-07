Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі 12 танкерів “тіньового флоту” Росії, які перевозили паливо для тимчасово окупованого Криму. Зокрема 10 танкерів були уражені вночі та вдень 7 липня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Ураження танкерів “тіньового флоту” РФ: що відомо

За словами Мадяра, у ніч проти 7 липня пілоти 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили вісім танкерів “тіньового флоту” РФ. В Азовському морі також були атаковані один суховантаж і один пором.

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— Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває, — написав командувач СБС.

Мадяр зазначив, що усі уражені танкери ідентифіковані та перебувають під міжнародними санкціями. Їхній дедвейт становить близько 7 тис. тонн, довжина — приблизно 140 метрів, а роки побудови — 2006-2012.

Мадяр назвав частину суден, які, за його словами, були уражені:

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Теті;

Алексей Саврасов;

Пенелопа.

Назву ще одного танкера наразі встановлюють.

Командувач СБС також повідомив, що протягом ночі 7 липня в оперативній глибині противника на тимчасово окупованих територіях українські підрозділи уразили 58 законних військових цілей.

Цієї ночі також горіли енерговузли та логістичні об’єкти окупантів у Криму, однак деталі щодо цих ударів він пообіцяв повідомити пізніше.

Згодом Роберт (Мадяр) Бровді уточнив, що СБС в Азовському морі уразили ще два танкери РФ.

– Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден, – зазначив він і пообіцяв надати деталі пізніше.

Як відомо, перші два танкери Сили безпілотних систем уразили у ніч на 6 липня.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих військових і промислових об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства Группа Кремний ЕЛ у Брянську, Брянського хімічного заводу в місті Сельцо, нафтобази аеродрому Бєлгород, двох залізничних мостів у Криму, а також складів матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині.

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