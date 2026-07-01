В Киеве уже несколько дней подряд царит настоящая летняя жара. Кое-где ее сопровождают кратковременные грозы, шквалы и сильные порывы ветра, однако температура воздуха все равно остается высокой. Но синоптики прогнозируют, что погода в столице начнет меняться.

Какая будет погода в Киеве в июле и когда ожидать понижения температуры, читайте в нашем материале.

Погода в Киеве на июль: прогноз на неделю

В Киеве еще несколько дней будет сохраняться настоящая летняя жара. Однако уже в конце текущей недели температура воздуха начнет снижаться, а вместе с более холодным воздухом в столицу придут кратковременные дожди и грозы.

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Пресслужба Украинского гидрометеорологического центра сообщила в комментарии Фактам ICTV прогноз погоды для Киева на ближайшую неделю.

По прогнозу синоптиков, 2 июля в столице ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +20…+22 °C, днем ​​+30…+32 °C.

В пятницу, 3 июля, погода еще будет жаркой. Ночью осадки не прогнозируют, однако днем ​​возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер сменит направление на северо-западное со скоростью 5-10 м/с. Температура существенно не изменится, так что ночью +20…+22 °C, днем ​​+30…+32 °C.

Уже 4 июля синоптики прогнозируют ощутимое изменение погоды. В Киеве ожидается дождь и гроза, а температура начнет снижаться. Ночью будет +17…+19 °C, днем ​​только +24…+26 °C. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с.

В течение 5 и 6 июля более холодная погода сохранится. Осадков в основном не ожидается, лишь днем ​​6 июля возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью будет +14…+16 °C, а днем ​​+24…+26 °C.

Какая будет погода в Киеве в июле 2026 года

По предварительному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, июль останется самым теплым месяцем года. Для центральных областей и Киева будут характерны периоды сильной жары, чередующиеся с грозами, шквалами и кратковременными ливнями.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +21,8…+26,0 °C, что примерно на 2 °C превышает климатическую норму. Это означает, что погода в Киеве на июль 2026 года будет теплее средних многолетних показателей.

Осадков ожидается меньше нормы, около 60-75% от среднемесячных значений. Так что погода в июле в Киеве будет теплой и сухой, хотя отдельные периоды будут сопровождаться грозами и ливнями.

Итак, первые дни июля в Киеве еще будут по-настоящему жаркими с температурой более +30 °C. Однако уже с 4 июля синоптики прогнозируют понижение температуры и более комфортную погоду, которая продержится как минимум несколько дней.

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