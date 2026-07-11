В Україні протягом вихідних та наступного тижня погода буде мінливою – подекуди пройдуть дощі різної інтенсивності від невеликих до помірних, також очікуються грози.

Водночас протягом найближчих днів температурний фон на території нашої країни буде різним – на заході країни фіксуватимуться найнижчі значення, тоді як на півдні та сході країни вони будуть найвищими. І температурні показники поступово підвищуватимуться.

Про це Фактам ICTV повідомила синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

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Прогноз погоди в Україні на 11 та 12 липня

У суботу, 11 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі (вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями), вдень подекуди грози.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°. На півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

– Вітряні потоки у наступні дні рухатимуться, вони поступово змінюватимуть свій напрямок руху з південно-західного на північно-західний, а швидкість вітру буде в межах 50 метрів на секунду, – повідомляє синоптик.

У неділю, 12 липня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями (вдень у західних та північних областях) короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. На півдні та південному сході країни вночі очікується 13-18°, вдень 23-28°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві протягом вихідних зберігатиметься мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вдень не перевищуватиме 24°, а вночі буде у межах 12-14°.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасні очікуються дощі та грози.

Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у понеділок, 13 липня, також буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Прогноз погоди в Україні на 14-15 липня

Місцями в Україні у ці дні пройде короткочасний дощ, спостерігатиметься гроза. Лише вночі 15 липня буде без опадів.

– Якщо більш детально говорити про погоду у ці дні, то, оскільки утримуватиметься поле зниженого атмосферного тиску місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температурні показники також підвищуватимуться поступово, – додає Іван Семиліт.

Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У столиці 14 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 25-27°.

Консультативний прогноз на 16-20 липня

Переважно без опадів, лише 16 липня у західних областях та південно-західній частині, 20 липня на крайньому заході країни прогнозуються короткочасні дощі, грози.

– І якщо дивитись надалі на тенденції, то у період 16-20 липня переважно буде вже погода без опадів, лише 16 липня у західних областях та південно-західній частині, 20 липня на крайньому заході країни ми очікуємо на короткочасні дощі з грозами, – розповідає синоптик.

Водночас, зазначає синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт, температурні показники будуть більш приємними, ніж наразі – вночі 16-22°, вдень 24-30°.

Погода в Одесі на 7 днів

В Одесі найближчі кілька днів переважатиме погода без опадів, а температурні показники підвищаться до 25 градусів вдень.

У понеділок, віторок та середу у другій половині дня очікуються кроткочасні дощі. Це обумовлено атмосферним фронтом, який й принесе нову порцію дощів. Опади будуть короткочасними, але з грозами.

Позначки термометрів в Одесі підуть вгору – очікується в середньому до 27°. І загалом тенденція до підвищення температури буде утримуватися, а дощі проходитимуть періодично.

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