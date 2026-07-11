Минулої доби на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення. Ворог завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026

Ситуація в Україні на 11 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти скинули п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка.

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На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку противник 23 рази штурмував у районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Втрати РФ на 11 липня: що відомо

особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб,

танків – 12 116 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.,

артилерійських систем – 45 754 (+74) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 924 (+1) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 485 (+4) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.,

крилатих ракет – 4 887 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361) од.,

спеціальної техніки – 4 402 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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