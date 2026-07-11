Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1500 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати армії РФ на 1 599-ту добу повномасштабної війни перевищують 1,41 млн осіб.

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Втрати РФ на 11 липня: що відомо

особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб,

танків – 12 116 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.,

артилерійських систем – 45 754 (+74) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 924 (+1) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 485 (+4) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.,

крилатих ракет – 4 887 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361) од.,

спеціальної техніки – 4 402 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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