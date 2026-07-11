Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 липня: ЗСУ знищили майже 1500 окупантів та 74 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1500 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати армії РФ на 1 599-ту добу повномасштабної війни перевищують 1,41 млн осіб.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 11 липня: що відомо
- особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб,
- танків – 12 116 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.,
- артилерійських систем – 45 754 (+74) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 924 (+1) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 485 (+4) од.,
- літаків – 437 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.,
- крилатих ракет – 4 887 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361) од.,
- спеціальної техніки – 4 402 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 11 липня 2026 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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