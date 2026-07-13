Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом говорится в законопроектах №15401 и №15402, представленных президентом в Верховную Раду Украины.

Продление военного положения и мобилизации в Украине: что известно

Согласно законопроекту №15401, предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05:30 2 августа 2026 года еще на 90 суток.

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В документе также указано, что Министерство иностранных дел должно проинформировать генерального секретаря ООН и официальных представителей иностранных государств о продлении военного положения, а также об ограничениях прав и свобод, связанных с его действием.

Законопроект №15402 предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации также с 2 августа 2026 года на 90 дней.

Оба указа вступят в силу одновременно с законами об их утверждении Верховной Радой.

После того как президент внесет законопроекты, парламент должен их рассмотреть и проголосовать за утверждение соответствующих указов.

Если депутаты поддержат эти меры, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать без перерыва после истечения текущего срока — с 2 августа 2026 года.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине ввели 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада уже не раз продлевала их действие.

Последний раз парламент поддержал соответствующие законопроекты 28 апреля 2026 года. Тогда 315 народных депутатов проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 2 августа 2026 года.

Украинское законодательство не ограничивает количество продлений военного положения.

Как объяснял Фактам ICTV юрист Александр Моргун, президент может вносить в Верховную Раду законопроекты о его продлении каждый раз, когда сохраняются основания для действия такого правового режима, а окончательное решение принимает парламент.

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