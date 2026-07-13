В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

Но законодательство определяет не только обязанности граждан, но и полномочия ТЦК и СП и порядок их действий при проверке документов и вручении повесток.

Какие полномочия ТЦК в 2026 году, читайте в нашем материале.

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Какие права имеют ТЦК и СП в Украине

Основные правила проверки документов и вручение повесток определены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина №560.

Согласно пункту 54 этого Порядка, перед тем как проверять военно-учетные документы или вручать повестку, уполномоченный представитель ТЦК и СП должен представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество и должность.

Более того, он обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение, подтверждающее его право вручать повестки. Такое удостоверение действует только вместе с документом, удостоверяющим личность, и действует в пределах территории выдавшего его ТЦК.

Но это не значит, что любой работник территориального центра может самостоятельно проводить мероприятия оповещения. Согласно пунктам 42-44 постановления №560, для этого создаются специальные группы оповещения.

Их формируют по распоряжению руководителя районной или городской военной администрации по представлению начальника соответствующего ТЦК. В состав таких групп могут входить представители территориальных центров комплектования, местных органов власти и Национальной полиции. Персональный состав групп и маршруты их работы определяются отдельными приказами.

При проверке документов уполномоченные лица сверяют информацию, указанную в военно-учетном документе, с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если выявлены нарушения правил военного учета, определенные постановлением Кабинета Министров №1487, или расхождения между документами и данными реестра, гражданину могут предложить прибыть в ТЦК для уточнения персональных данных, постановки на военный учет или прохождение военно-врачебной комиссии. В этом случае ему вручают соответствующую повестку.

Если военнообязанный отказывается получать повестку, представитель ТЦК составляет акт об отказе, который должен подписать по меньшей мере два члена группы оповещения.

После этого документ передают руководителю соответствующего ТЦК для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Какие права имеют ТЦК и СП в Украине по задержанию граждан, также определены законодательством. Сами работники территориальных центров комплектования не наделены правом производить административное задержание.

Такие полномочия имеет только Национальная полиция в случаях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, полицейский, входящий в состав группы оповещения, может осуществить административное задержание в случае отказа военнообязанного получить повестку или проследовать в ТЦК, если для этого есть определенные законом основания.

Полномочия ТЦК на блокпостах

Что касается полномочий ТЦК на блокпостах, то здесь действуют другие правила, чем при мерах оповещения. Порядок работы блокпостов определяет постановление Кабинета Министров Украины №1456, которое регулирует проверку документов, осмотр вещей и транспортных средств во время военного положения.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина адвокат Ярослав Хливный, сам факт наличия блокпоста не означает, что любой военнослужащий или представитель ТЦК автоматически получает право останавливать транспорт или проверять граждан.

По его словам, подобные мероприятия проводятся только после введения военного положения на основании приказа военного командования вместе с военными администрациями. Кроме того, должен быть издан приказ о назначении коменданта, координирующего работу Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Адвокат подчеркнул, что право останавливать транспортные средства имеют только лица, прямо определенные в приказе коменданта конкретного региона. Именно этот документ определяет, кто участвует в работе блокпоста и какие полномочия имеют.

По словам Хливного, законодательство предусматривает ряд оснований, по которым уполномоченные лица могут потребовать документы. Среди них:

если человек похож на лицо, которое находится в розыске или считается без вести пропавшим,

есть основания полагать, что он совершил или намерен совершить правонарушение,

находится на режимном объекте,

имеет при себе оружие или другие запрещенные предметы,

находится в месте совершения преступления,

нарушает ограничения, введенные военным положением.

Также юрист обратил внимание на правовую коллизию. Он отметил, что в соответствии с Законом Украины О Национальной полиции право требовать документы разрешено именно полицейским. Зато подзаконные нормативные акты пытаются распространить такие полномочия и на представителей других структур, что, по мнению адвоката, вызывает вопросы с точки зрения соответствия закону.

Отдельно Ярослав Хливный подчеркнул, что работники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать граждан или применять физическую силу.

Такие меры могут применяться только полицейскими и только в случаях, прямо предусмотренных законом. Поэтому, по словам адвоката, принудительное извлечение человека из автомобиля представителями ТЦК без участия полиции или без законных оснований выходит за пределы их полномочий.

Какие полномочия имеют работники ТЦК на улице

Комментируя полномочия ТЦК, адвокат Екатерина Анищенко в эфире Киев 24 пояснила, что представители территориальных центров комплектования имеют право вручать военнообязанным повестки для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Если же человек уже прошел ВЛК и ее решение остается в силе, ему могут вручить боевую повестку.

По словам юриста, какие полномочия имеют работники ТЦК, четко определены законом. Она подчеркнула, что вне помещений территориальных центров комплектования их представители не имеют права проверять документы, задерживать граждан или применять к ним физическую силу.

Как отметила адвокат, полномочия ТЦК на улице также не предусматривают самостоятельной проверки документов, ведь такие действия могут совершать только работники Национальной полиции.

Екатерина Анищенко также обратила внимание на ситуации, когда к военнообязанным применяют силу в присутствии полицейских.

По ее мнению, если человек сообщает о незаконных действиях по отношению к себе или обращается за помощью, правоохранители обязаны вмешаться, прекратить возможное правонарушение, зафиксировать обстоятельства происшествия и взять объяснения. После этого уже решается вопрос об открытии уголовного производства.

Отдельно адвокат выразила надежду, что введение обязательного использования боди-камер работниками ТЦК поможет сделать взаимодействие между гражданами и представителями территориальных центров комплектования более прозрачным и будет способствовать объективному рассмотрению спорных ситуаций.

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