Европейский Союз и Великобритания объявили о новых санкциях против российских чиновников, хакеров и компаний, которых считают причастными к масштабным кибератакам, кибершпионажу, диверсиям и информационным операциям против европейских стран и международных партнеров, в частности Украины.

Об этом сообщили Европейский совет и правительство Великобритании.

Санкции ЕС против российских киберсетей: что известно

В Евросоюзе заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России контролирует ряд хакерских группировок, в частности TURLA, которые годами занимались кибершпионажем и атаками против стран ЕС и партнеров.

Сейчас смотрят

По данным Европейского совета, российские спецслужбы атаковали правительственные сети, критически важную инфраструктуру и оборонные предприятия во Франции, Германии, Польше, Австрии, Нидерландах, Румынии, Финляндии, Словакии и на Кипре.

В ответ ЕС ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций. Под ограничения попали офицеры российского ГРУ, киберпреступники, самопровозглашенные хактивисты и компании, которые способствовали проведению российских киберопераций.

По данным Центра по борьбе с дезинформацией, под санкции Европейского Союза попала и российская компания VK, которой принадлежит социальная сеть ВКонтакте, а также ряд связанных с ней цифровых сервисов.

В список также включили юридическое лицо российского мессенджера MAX, который Кремль продвигает как национальную платформу.

Какие санкции ввела Великобритания

Лондон одновременно объявил о собственном пакете санкций против 24 человек и организаций, причастных к российским кибер- и гибридным операциям.

В санкционный список вошли высокопоставленные сотрудники Главного управления Генерального штаба ВС РФ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко.

Также ввели санкции против компании IMPULS, которую подозревают в вербовке хакеров для российских спецслужб, лиц, связанных с вредоносным ПО Lumma Stealer, а также против десяти представителей российской медиакомпании Рыбарь, которую в Великобритании называют инструментом распространения дезинформации и вмешательства в выборы в европейских странах.

Кроме того, британские власти вместе со странами ЕС возложили ответственность за кибератаку на польскую энергосистему на 16-й центр ФСБ. По оценкам Лондона, эта атака могла оставить без электричества около 500 тыс. человек в разгар зимы.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны специалисты Департамента кибербезопасности нейтрализовали более 16 тыс. российских кибератак и критических киберинцидентов.

По данным СБУ, среди основных целей российских хакеров по-прежнему остаются государственные органы, финансовый сектор, оборонная инфраструктура и украинские СМИ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.