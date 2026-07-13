Экс-нардеп Деркач приговорен к 15 годам за госизмену и незаконное обогащение
- ВАКС приговорил эксдепутата Деркача к 15 годам заключения.
- Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном обогащении.
- По версии следствия, в 2020 году он получил $567 тыс. от разведки РФ.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным народного депутата III-IX созывов в государственной измене и незаконном обогащении. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Об этом 13 июля сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
ВАКС осудил экс-нардепа Андрея Деркача
По информации САП, в 2020 году осужденный получил $567 тыс. от разведывательного органа РФ за деятельность против Украины. Следствие установило, что речь шла о дискредитации Украины на международной арене, ухудшении отношений с Соединенными Штатами и препятствии европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступит в законную силу через 30 дней после вынесения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.
В уведомлении САП имя осужденного не называют. В то же время, по информации украинских СМИ, речь идет о бывшем народном депутате Андрее Деркаче.
После начала полномасштабного вторжения Деркач бежал в Россию. В 2023 году президент Владимир Зеленский прекратил его гражданство, а Верховная Рада досрочно лишила его депутатского мандата.
Еще в 2021 году СНБО ввел персональные санкции в отношении Деркача. По данным Службы безопасности Украины, он возглавлял агентурную сеть российского ГРУ, деятельность которого была направлена на содействие агрессии РФ против Украины.
Что известно об Андрее Деркаче
Андрей Деркач — бывший народный депутат Украины, входивший в состав Верховной Рады III-IX созывов. Он сын генерала КГБ Леонида Деркача и учился в Академии Федеральной службы безопасности России.
Политическую карьеру Деркач начал в 1998 году. За время работы в парламенте избирался от разных политических сил, в частности блока За Единую Украину!, Социалистической партии Украины и Партии регионов. На парламентских выборах-2019 он получил мандат как беспартийный самовыдвиженец в 159-м округе Сумской области.
В декабре 2019 года Деркач встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Впоследствии в ходе расследования первого импичмента Дональда Трампа стало известно, что Джулиани был одним из участников неформального канала американской политики в отношении Украины. По данным расследования, его представители пытались добиться от украинских властей начала расследований, связанных с компанией Burisma и семьей Байденов.
В прошлом году НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которая фактически контролировала работу стратегического государственного предприятия АО НАЭК Энергоатом. Участники масштабной преступной схемы в энергетической отрасли занимались отмыванием незаконно полученных средств. Для этого был создан специальный офис, ответственный за легализацию денег.
Помещение данного офиса принадлежит семье бывшего нардепа, ныне российского сенатора Андрея Деркача.