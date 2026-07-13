Правоохранители задержали 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев в Калиновке Киевской области. Речь идет о командире 155-й бригады Станиславе Лучанове.

Об этом сообщают Национальная полиция, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Лучанова задержали в Киеве

Как заявил Зеленский, глава МИД доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка в Киевской области.

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– Ужасная трагедия. Все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности, – утверждает президент.

По его словам, уже задержаны 10 человек – военнослужащие и бывший командир 155 бригады. Он утверждает, что все факты подробно проверят, ведь это дело касается не одной общины.

– Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны. Так и будет. Сегодня руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки. Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков, – сказал он.

Президент подчеркнул, что необходимо реализовать в полном объеме все, что обещали людям во время общения.

Клименко добавил, что недопустимо разрешать конфликты с помощью бандитских методов. По его мнению, такие случаи не должны бросать тень на тех, кто ограждает украинцев от российской армии на фронте.

– Люди, совершающие преступление, должны понимать, что неотвратимость наказания обязательно будет для всех причастных, – утверждает он.

По словам Клименко, оперативники, уголовные аналитики и следователи полиции Киевской области проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронологию преступления.

Глава МВД подчеркнул, что не обо всех деталях расследования можно сразу рассказывать.

По данным Национальной полиции, Станислав Лучанов был задержан 13 июля оперативниками полиции при силовой поддержке КОРД в Подольском районе Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Дело об убийстве двух братьев в Киевской области

В конце июня в Киевской области группа людей ворвалась во двор двух братьев, после чего их вывезли в неизвестном направлении.

Как уточнили в Национальной полиции, два брата перестали выходить на связь, а впоследствии их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

По данным следствия, между одним из братьев и жительницей села Калиновка возник словесный конфликт. Причиной стало то, что мужчины громко слушали музыку и катались на мотоциклах. После того, как братья отказались извиняться перед женщиной, ее муж-военнослужащий решил отомстить и привлек к этому других военнослужащих (по данным СМИ, конфликт был с супругой командира 155 бригады Лучанова).

Следствие установило, что фигуранты проникли на территорию домовладения братьев и, применяя огнестрельное оружие, насильно вывезли их на автомобиле в другую область. Там их удерживали, а потом убили.

9 июля полицейские установили место, где спрятали их тела. В ходе осмотра были обнаружены многочисленные огнестрельные ранения.

❗️Поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей 🔗Деталі: https://t.co/Y88HfWXUCY pic.twitter.com/4JkHUiRO4g — Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) July 13, 2026

11 июля в Военной службе правопорядка ВСУ заявили, что сообщено о подозрении фигурантам дела о похищении и умышленном убийстве двух братьев в Киевской области. Среди них бывший командир 155 отдельной механизированной бригады.

Вскоре в Оперативном командовании Север заявили, что экс-комбриг 115 бригады Станислав Лучанов ушел в СОЧ после того, как правоохранители начали расследование об избиении военнослужащих в подразделении.

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