В этом году 16 июля украинцы отмечают 36-летие принятия Декларации о государственном суверенитете, которая является одним из важнейших документов в истории государственности Украины.

Уже в пятый раз эта дата приходится на полномасштабную войну, когда украинцы на деле вынуждены защищать собственный суверенитет и территориальную целостность, бороться за свободу и независимость.

16 июля 1990 года считается “кануном” украинской независимости. Декларация о государственном суверенитете была главным подготовительным актом к провозглашению независимости.

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Именно в этот период на территории Советского Союза происходил Парад суверенитетов, когда республики одна за другой заявляли о выходе из СССР.

Об историческом значении принятия Декларации о государственном суверенитете Украины рассказывают Факты ICTV.

День принятия

16 июля 1990 года на утреннем пленарном заседании Верховного Совета УССР при председательстве спикера Владимира Ивашко депутаты приняли судьбоносный документ.

За декларацию о государственном суверенитете проголосовали 355 депутатов, против — лишь четверо.

На удивление, Группа 239 — именно так называли коммунистическое большинство Рады — также поддержала принятие документа.

Оставаясь в составе Советского Союза, украинцы заявили о своем стремлении быть независимыми.

В 1990 году эту дату объявили выходным днем.

Декларация де-факто стала программным документом восстановления украинской государственности и основой для будущей Конституции 1996 года.

Главные тезисы декларации

Впервые со времен СССР источником власти в Украине определялся народ, а не коммунистическая партия.

Леонид Кравчук, который впоследствии стал первым президентом независимой Украины, назвал декларацию судьбоносным документом в истории государства:

— Это действительно исторический документ. Мы еще не можем окончательно сказать, какие последствия он окажет на нашу жизнь, но, прогнозируя, можно сказать, что судьба советской Украины и всех ее граждан будет определяться именно этим документом. Трудным был путь к этому дню, но он наступил.

Полный текст Декларации о государственном суверенитете Украины

Принятый документ также декларировал:

разделение власти на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную;

нейтралитет в военных вопросах;

три “неядерных” принципа — не применять, не производить и не приобретать;

решающее право украинского народа на развитие науки, образования и культуры государства;

экономическую самостоятельность — намерения создать собственную банковскую, налоговую и таможенную систему, а также отказаться от денежной единицы СРСР, приняв собственную.

Контекст событий в СССР

Интересным моментом является то, что Советский Союз периода завершения перестройки никак не мог помешать стремлению республик к декларированию новых прав.

Историк Игорь Кондратьев объясняет, что конфликт между союзным и республиканским законодательством был неизбежным.

— В конце 1980-х годов началось такое явление, как Парад суверенитетов. Одна за другой союзные республики принимали собственные декларации, которые признавались важнее общесоветских законов. Первыми за свою независимость начали бороться страны Балтии.

Эстонская, Латвийская и Литовская СССР были первыми республиками, которые приняли декларации (1988-1989 годы) и впоследствии заявили о выходе из Советского Союза (1990 год).

Важным фактором принятия украинской декларации стало то, что весной 1990 года прошли выборы в Верховную Раду УССР.

Впервые за все время демократическая оппозиция получила четверть мандатов, что разрушало коммунистическую монополию на власть.

Именно представителям Народной рады (так называлось оппозиционное объединение), в которую также входили диссиденты и правозащитники, принадлежала идея задекларировать новые принципы сосуществования с СССР.

Коммунисты долго не могли прийти к согласию в вопросе декларации и даже пытались оттянуть этот момент.

Они предлагали предусмотреть формирование совместных с Россией военных сил, оставить старое название республики и советский паспорт.

Однако после принятия Декларации о государственном суверенитете стало понятно, что несмотря на споры в стенах парламента Украина готова к провозглашению полной независимости.

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