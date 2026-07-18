После консультаций с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским будут наработаны решения по армии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 июля.

Консультации Зеленского с Федоровым и Сырским

— Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди, — отметил президент.

Он добавил, что сегодня были долгие разговоры с Михаилом Федоровым. Зеленский также говорил с Александром Сырским.

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— Решения по армии будут наработаны, — подчеркнул он.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский заявил о намерении сменить премьер-министра и обновить состав правительства.

На должность министра обороны он предложил назначить главу МВД Игоря Клименко вместо Михаила Федорова.

Это решение Зеленский объяснил постоянными конфликтами между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент отметил, что Федоров останется в его команде, однако тот отказался от должности советника, которую ему предложили.

Решение о замене Федорова на Клименко во главе Минобороны вызвало массовые протесты.

Акции начались утром 16 июля перед голосованием за новый состав правительства.

Главным требованием участников было сохранение Федорова на должности. Протестующие связывают с ним стабилизацию ситуации на фронте и последние успешные удары по России.

Верховная Рада поддержала увольнение Федорова, однако нового министра обороны не назначила, и должность осталась вакантной.

Вечером того же дня Зеленский сообщил о назначении исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмары, который в январе этого года временно возглавил СБУ.

17 июля новое правительство оформило это назначение, после чего Верховная Рада ушла на месячный перерыв.

Протесты продолжались в последующие дни. Среди требований протестующих — отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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