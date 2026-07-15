Во фракции Слуга народа озвучили, кого из действующих членов правительства планируют переназначить в новый Кабинет Министров во главе с Сергеем Корецким, а также назвали кандидатов на должности руководителей отдельных министерств.

Об этом сообщили трое собеседников из фракции Слуга народа после встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет Суспільне.

Кого планируют переназначить в новое правительство

По словам собеседников, в новом правительстве Сергея Корецкого свои должности могут сохранить следующие члены правительства Юлии Свириденко:

Сейчас смотрят

Денис Шмыгаль — министр энергетики;

Татьяна Бережная — министр культуры;

Сергей Марченко — министр финансов;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Денис Улютин — министр социальной политики.

Должность министра по делам ветеранов, по информации источников, может занять глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сменив Наталью Калмыкову.

Также планируется разделить Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на два отдельных ведомства — Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики.

Алексея Соболева не планируют переназначать на должность главы Министерства экономики. Ожидается, что Министерство аграрной политики возглавит Тарас Высоцкий, а Министерство экономики и окружающей среды — Александр Кравченко.

Кроме того, предполагается разделение Министерства восстановления на Министерство регионов и Министерство инфраструктуры.

По данным собеседников, Министерство регионов может возглавить народный депутат Виталий Безгин, а Министерство инфраструктуры — глава Киевской ОВА Николай Калашник.

На должность министра цифровой трансформации рассматривают кандидатуру заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук.

Возглавить Министерство юстиции предложили народному депутату Денису Маслову. Должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции может получить действующий посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Кандидатом на должность министра внутренних дел является действующий глава Национальной полиции Иван Выговский.

В то же время Министерство обороны может возглавить нынешний глава МВД Игорь Клименко.

15 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что еще не принял решение, будет ли Михаил Федоров переназначен на должность министра обороны в составе нового правительства, которое сейчас формируется.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.

В соответствии с законодательством Украины, до назначения нового Кабинета Министров все министры продолжают исполнять свои обязанности в статусе исполняющих обязанности.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.