Хотели выйти, и правильно: Зеленский о протестах из-за отставки Федорова
- Президент Владимир Зеленский поддержал право украинцев на мирные протесты в условиях военного положения, комментируя митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова.
- В то же время сам Федоров отказался от предложения стать советником президента и заявил о конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за блокирования инициатив команды Минобороны.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал митинги в разных городах Украины против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Что Зеленский сказал о митингах 16 июля
По словам президента, граждане Украины имеют право выражать свою позицию даже в условиях военного положения.
Зеленский уверяет, что власть слышит общество и реагирует на его запросы.
– Что касается вышедших людей, мы боремся за свободу и демократию. Потому люди делают то, что они хотят. Они хотели выйти, ну правильно, – сказал президент Украины.
По мнению Зеленского, украинцы могут так поступать даже во время полномасштабной войны и продемонстрировать свое волеизъявление, несмотря на все сложности и ограничения.
Утром в четверг, 16 июля, в Киеве и ряде городов Украины начались мирные акции протеста против решения Зеленского по освобождению Михаила Федорова от должности министра.
Недавно Федоров заявил, что Зеленский предложил стать его советником. Однако экс-министр обороны утверждает, что отказался от этого предложения.
Кроме того, Федоров подтвердил конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Федорова, он и его команда столкнулись с блокировкой всех предложенных ими инициатив.