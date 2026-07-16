Президент Владимир Зеленский прокомментировал митинги в разных городах Украины против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что Зеленский сказал о митингах 16 июля

По словам президента, граждане Украины имеют право выражать свою позицию даже в условиях военного положения.

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Зеленский уверяет, что власть слышит общество и реагирует на его запросы.

– Что касается вышедших людей, мы боремся за свободу и демократию. Потому люди делают то, что они хотят. Они хотели выйти, ну правильно, – сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, украинцы могут так поступать даже во время полномасштабной войны и продемонстрировать свое волеизъявление, несмотря на все сложности и ограничения.

Утром в четверг, 16 июля, в Киеве и ряде городов Украины начались мирные акции протеста против решения Зеленского по освобождению Михаила Федорова от должности министра.

Недавно Федоров заявил, что Зеленский предложил стать его советником. Однако экс-министр обороны утверждает, что отказался от этого предложения.

Кроме того, Федоров подтвердил конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Федорова, он и его команда столкнулись с блокировкой всех предложенных ими инициатив.

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