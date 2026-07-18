Після консультацій із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 липня.

Консультації Зеленського з Федоровим і Сирським

– Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди, – зазначив президент.

Він додав, що сьогодні були довгі розмови з Михайлом Федоровим. Зеленський також говорив із Олександром Сирським.

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– Рішення щодо армії будуть напрацьовані, – наголосив він.

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