Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Зеленський говорив із Федоровим і Сирським: Рішення щодо армії будуть напрацьовані
Після консультацій із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським будуть напрацьовані рішення щодо армії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 липня.
Консультації Зеленського з Федоровим і Сирським
– Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди, – зазначив президент.
Він додав, що сьогодні були довгі розмови з Михайлом Федоровим. Зеленський також говорив із Олександром Сирським.
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– Рішення щодо армії будуть напрацьовані, – наголосив він.
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