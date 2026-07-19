Вчера противник нанёс один ракетный удар, запустил три ракеты, совершил 99 авиаударов, сбросив 311 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал 10 968 дронов-камикадзе и 3 552 раза обстрелял населенные пункты и позиции наших войск, в том числе 43 раза — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 19 июля 2026

Ситуация в Украине на 19 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло 11 боевых столкновений с противником, агрессор нанёс три авиаудара, сбросил девять авиабомб, осуществил 36 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

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На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Хатнего, а также в районе Старицы и Прилипки.

На Купянском направлении противник провёл одну наступательную операцию в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Дробишево и Озерного.

На Славянском направлении противник 28 раз штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Разниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили 12 атак в сторону Малиновки, Юрковки и в районах населенных пунктов Новомарково, Пазено, Никифоровка.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Шахово и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Долгая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 33 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Белицкого, Сергиевки, Новоподгородного, Мирного, Кучеровского Яра.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили пять атак в сторону Горкого, Доброполья и Воздвижевки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперёд в районе Малых Щербаков, Белогорья, Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 19 июля 2026 года

личного состава — около 1 428 930 (+1 520) человек;

танков — 12 156 (+5) шт.;

боевых бронированных машин — 24 963 (+7) шт.;

артиллерийских систем — 46 261 (+92) шт.;

РСЗО – 1 950 (+4) шт.;

средств ПВО – 1 505 (+3) шт.;

самолетов – 438 (+0) шт.;

вертолетов – 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 1 956 (+13) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 416 656 (+1 858) шт.;

крылатых ракет – 4 915 (+1) шт.;

кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 122 289 (+547) шт.;

специальной техники – 4 430 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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