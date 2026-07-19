Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10 968 дронів-камікадзе та здійснив 3 552 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 19 липня 2026

Ситуація в України на 19 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 36 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у бік Гіркого, Добропілля та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків, Білогір’я, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 19 липня 2026 року

особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;

танків – 12 156 (+5) од;

бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од;

артилерійських систем – 46 261 (+92) од;

РСЗВ – 1 950 (+4) од;

засобів ППО – 1 505 (+3) од;

літаків – 438 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од;

крилатих ракет – 4 915 (+1) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547) од;

спеціальної техніки – 4 430 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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