Полномасштабная война продолжается, поэтому для многих украинских семей финансовая поддержка от международных гуманитарных организаций остается важной помощью.

В августе 2026 года часть благотворительных фондов продолжает принимать заявки или реализует уже действующие программы для людей, которые пострадали из-за боевых действий, были вынуждены покинуть свои дома или оказались в сложном материальном положении.

Большинство программ ориентированы на внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых общин, семей с детьми, пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан, потерявших жилье или стабильный источник дохода.

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Какая помощь от международных организаций с 1 августа доступна украинцам, кто может претендовать на выплаты и какие фонды продолжают поддержку населения, читайте в материале Фактов ICTV.

Денежная помощь для украинцев в августе 2026 года от международных организаций: кто может получить

После обновления гуманитарных программ, которое состоялось весной 2026 года, большинство международных организаций перешли от массовых выплат к адресной поддержке. Итак, денежная помощь для украинцев в августе 2026 года предоставляется прежде всего людям, которые находятся в самой сложной жизненной ситуации.

Именно поэтому получить средства могут только заявители, отвечающие требованиям конкретной программы.

Чаще всего на финансовую поддержку могут рассчитывать:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

украинцы, потерявшие жилье или средства к существованию из-за войны.

Особое внимание международные организации уделяют одиноким пожилым людям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, одиноким родителям, а также домохозяйствам с низкими доходами.

В большинстве случаев помощь назначают на определенный срок. Деньги могут перечисляться на банковский счет или выплачиваться через почтовые отделения.

Также граждан призывают быть внимательными. Благотворительные организации не звонят по телефону с просьбой сообщить PIN-код карты, CVV-код или пароль к интернет-банкингу. Если кто-то требует таких данных, это признак мошенничества.

Денежная помощь с 1 августа от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев продолжает оказывать финансовую поддержку людям, наиболее пострадавшим от войны. Выплата производится по приоритетам.

Прежде всего, программа рассчитана на жителей прифронтовых населенных пунктов, территорий, где продолжаются или недавно завершились боевые действия, а также граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

При рассмотрении заявки специалисты оценивают индивидуальную ситуацию каждой семьи. В частности, учитывают:

проживание вблизи линии фронта;

недавнюю эвакуацию или вынужденное перемещение;

повреждение или полное уничтожение жилья;

длительный статус ВПЛ и материальное состояние семьи.

Полученные средства люди могут использовать на самое необходимое, в частности, продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одежду или другие базовые потребности.

Сумма пособия зависит от категории получателей:

жители прифронтовых территорий могут получить однократно 10 800 грн на одного человека;

на одного человека; эвакуированным и пострадавшим в результате обстрелов предусмотрено 12 300 грн на человека;

на человека; наиболее уязвимым внутренне перемещенным лицам, не получающим государственные выплаты, насчитывают 2 000 грн ежемесячно на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Подать заявку можно через местные общины или специальные дистанционные сервисы для жителей труднодоступных районов. При этом онлайн-регистрация остается закрытой, поэтому актуальную информацию о приеме заявок следует проверять только на официальных ресурсах организации. Прием заявлений сейчас закрыт.

Денежная помощь украинцам с 1 августа 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открывает регистрацию на новые этапы программы отдельными волнами, а заявки принимает через специальную онлайн-платформу.

При отборе заявителей учитывается материальное положение семьи, последствия войны для домохозяйства и соответствие критериям программы. После завершения приема все анкеты проходят проверку, а решение о назначении помощи принимается после оценки полученной информации.

Если Норвежский совет объявляет новый этап регистрации, подавать заявку следует только в определенный организацией период. Актуальный график приема документов и условия участия публикуют только на официальных ресурсах NRC. Пока заявки не принимаются. Сейчас идет рассмотрение заявлений, которые подали в конце июня.

Денежная помощь от Красного Креста в августе 2026 года

Денежная помощь украинцам с 1 августа 2026 года от Общества Красного Креста Украины продолжает предоставляться по принципу приоритетности. В первую очередь поддержку получают люди, наиболее пострадавшие от войны и нуждающиеся в финансовой помощи.

Программы действуют в регионах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам или расположены вблизи линии фронта. Речь идет, в частности, о Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.

Именно для поддержки оказавшихся в наиболее сложной ситуации людей Украинский Красный Крест реализует программы денежной помощи. Воспользоваться ими могут украинцы, пострадавшие в результате боевых действий, которые были эвакуированы из опасных районов или принадлежат к социально уязвимым категориям населения.

Финансовая поддержка позволяет получателям самостоятельно решить, на что, прежде всего, потратить средства. Для одних это возможность купить медикаменты или продукты, другим оплатить аренду жилья, коммунальные услуги или приобрести вещи первой необходимости после вынужденного переезда.

В зависимости от жизненной ситуации люди могут претендовать на разные виды поддержки:

единовременную помощь 10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

для жителей прифронтовых территорий; 12 300 грн для украинцев, эвакуированных из зон боевых действий;

для украинцев, эвакуированных из зон боевых действий; финансовую поддержку людям, чье жилье или имущество пострадало из-за российских обстрелов;

помощь внутренне перемещенным лицам, которые длительно не могут вернуться домой.

Перед назначением выплат специалисты оценивают уровень потребностей каждого человека, а также степень его социальной уязвимости. Подать документы можно через местные власти или гуманитарные организации, которые сотрудничают с Красным Крестом.

Программа реализуется при поддержке правительства США. За это время помощь уже получили более 4 тыс. украинцев, которые из-за войны оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Для многих семей эти выплаты стали важной поддержкой в ​​первые недели после эвакуации или потери жилья, помогли быстрее справиться с последствиями пережитого и почувствовать, что они не остались один на один со своими проблемами.

Выплаты в августе 2026 года от ООН

В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев изменило подход к финансовой поддержке. Если раньше действовала программа многоцелевой денежной помощи, то сейчас организация работает по адресному принципу. Это означает, что средства получают прежде всего украинцы, которые больше всего нуждаются в поддержке.

При рассмотрении заявления учитывают не только статус человека, но и конкретные жизненные обстоятельства, уровень дохода и последствия войны для семьи.

В рамках программы выплаты в августе 2026 могут получить:

жители общин, расположенных в пределах 50 км от линии фронта;

украинцы, эвакуированные из опасных районов;

люди, чье жилье пострадало или было разрушено в результате обстрелов;

внутренне перемещенные лица, находящиеся в наиболее уязвимом положении;

граждане, которые после вынужденного переезда вернулись домой.

Размер пособия зависит от категории заявителя. В частности:

эвакуированным украинцам предусмотрена единовременная выплата 12 300 грн на человека;

такую ​​же сумму могут получить люди, пострадавшие из-за российских обстрелов;

наиболее уязвимым ВПЛ насчитывают 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно;

граждане, вернувшиеся к месту постоянного проживания, могут оформить пособие в размере 10 800 грн, выплачиваемую в течение трех месяцев.

Для участия в программе необходимо пройти собеседование в одном из центров регистрации партнеров УВКБ ООН или подать заявку дистанционно через официальные электронные сервисы. Перед оформлением документов следует проверить актуальные условия участия и график работы центров.

В настоящее время жители Сум и области, которые пострадали из-за войны войны, могут подать онлайн-заявку в электронную очередь на получение денежной помощи от ООН. Для этого нужно заполнить электронную анкету по ссылке.

Подать заявление могут только домохозяйства, которые отвечают условиям программы.

В частности, право на финансовую поддержку имеют:

украинцы, которые после 24 февраля 2022 вернулись в Украину из-за границы. При этом с момента возвращения должно пройти не менее трех месяцев, но не больше года;

семьи, которые после вынужденного перемещения из-за боевых действий вернулись в свое постоянное местожительство в Украине. Для этой категории также действует требование срока возврата, а именно от трех месяцев до одного года;

внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за обстрелов, угрозы жизни или обязательной эвакуации и получивших статус ВПЛ от 46 дней до шести месяцев назад;

граждане, ставшие внутренне перемещенными лицами менее 45 дней назад из-за активных боевых действий, российских обстрелов или обязательной эвакуации.

Для всех заявителей есть еще одно обязательное условие. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8 300 грн. Только при выполнении этого социально-экономического критерия домохозяйство может претендовать на получение денежной помощи.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

По состоянию на август 2026 года ЮНИСЕФ не производит открытую регистрацию на новые программы финансовой поддержки и не собирает заявки через социальные сети или сторонние сайты.

В организации отмечают, что информацию о возможном запуске новых программ нужно проверять исключительно на официальных ресурсах. Если пользователям предлагают оформить выплаты после перехода по неизвестным ссылкам или просят сообщить реквизиты банковской карты, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Именно поэтому украинцев призывают не доверять сомнительным сообщениям и пользоваться только проверенными источниками информации.

Какие выплаты можно получить в августе 2026 года от Каритас

Благотворительная организация Каритас Украина продолжает реализовывать программу многоотраслевой поддержки для людей, которые наиболее пострадали из-за полномасштабной войны.

В настоящее время в одном из центров Каритас-Спес продолжается прием заявлений на получение денежной помощи для людей, пострадавших из-за войны войны. Программа действует в Павлограде Днепропетровской области, а размер выплаты зависит от обстоятельств, в которых оказался человек.

Подать документы могут жители региона, подвергшиеся серьезным последствиям войны. В частности, финансовую поддержку в размере 12 300 грн могут получить люди, получившие тяжелые ранения в результате боевых действий.

Важно, чтобы после травмирования человек обратился за помощью к врачам в первый день, открыл больничный и получил официальное медицинское заключение. В то же время с момента ранения до подачи заявки должно пройти не более 45 дней. В этом случае денежные средства выплачивают непосредственно пострадавшему.

Также программа предусматривает поддержку для семей, потерявших близкого человека из-за военных действий. Отдельно помощь могут оформить украинцы, вынужденные срочно эвакуироваться с опасных территорий. Для этой категории также действует требование: с момента выезда должно пройти не больше 45 дней.

Список документов зависит от основания обращения.

Если помощь оформляет человек, получивший ранение, необходимо предоставить:

выписка из материалов полиции или Единого реестра досудебных расследований относительно происшествия;

листок нетрудоспособности, открытый на срок не менее пяти дней;

медицинское направление или документы, подтверждающие лечение;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В случае гибели члена семьи следует подать:

свидетельство о смерти;

документ с указанием причины смерти;

выписку из материалов правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия.

Для людей, которые эвакуировались из-за боевых действий, понадобятся документы, подтверждающие сам факт эвакуации.

Это могут быть справки из пунктов эвакуации или транзитных центров, документы от гуманитарных или волонтерских организаций, транспортные билеты, справка ВПЛ, оформленная не более 45 дней назад, документы о месте жительства, а также паспорт, идентификационный код и банковские реквизиты (IBAN).

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