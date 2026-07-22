Карта боевых действий на 22 июля 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил две ракеты, совершил 65 авиаударов с применением 192 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 483 дрона-камикадзе и осуществил 2 334 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026
За последние сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил две ракеты, совершил 65 авиаударов с применением 192 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 483 дрона-камикадзе и осуществил 2 334 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.