Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 22 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 483 дронів-камікадзе та здійснив 2 334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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