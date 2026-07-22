Минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 483 дронів-камікадзе та здійснив 2 334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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