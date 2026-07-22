Каждый новый ребенок — это продолжение жизни и будущее страны. Однако демографические тенденции в Украине и дальше остаются тревожными. Рождаемость продолжает сокращаться, а смертность превышает количество новорожденных.

Сколько детей родилось в Украине в 2026 году и какая смертность, читайте в материале Фактов ICTV.

Какая рождаемость в Украине в 2026 году: детей становится все меньше

За первые шесть месяцев 2026 года рождаемость в Украине продолжила снижаться, тогда как смертность, наоборот, впервые за последние пять лет начала расти.

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По данным Министерства юстиции, за первое полугодие родилось 73 292 ребенка. В ведомстве подсчитали, сколько человек умерло в 2026 году. За первое полугодие скончались 259 853 человека.

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, количество новорожденных сократилось на 16%. А если взять за основу первое полугодие 2021 года, то есть еще до начала полномасштабной войны, то рождаемость в Украине 2026 года фактически уменьшилась вдвое.

Сейчас в среднем ежемесячно в стране рождается около 12 тыс. детей. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял около 32 тыс. новорожденных в месяц.

Как и в предыдущие годы, мальчиков рождается чуть больше девочек: 51% против 49%.

Меньше детей рождается в прифронтовых областях. Наибольшее сокращение зафиксировали в Донецкой области, где количество новорожденных уменьшилось втрое. В Запорожской области спад составил 23%.

Впрочем, негативная тенденция наблюдается и в относительно безопасных регионах. В частности, в Винницкой, Львовской и Тернопольской области количество родившихся детей сократилось на 20%.

Где рождается больше всего детей

Больше всего новорожденных зарегистрировали в столице. За шесть месяцев 2026 года в Киеве родилось 8 352 ребенка, и это фактически каждый девятый малыш в Украине.

Второе место занимает Львовская область, где зарегистрировали 6 617 новорожденных.

В регионы с наибольшим количеством рождений также вошли:

Днепропетровская область — 5 611 детей;

Одесская область — 5 450 детей.

Какая смертность в Украине в 2026 году

Смертность в Украине показывает противоположную тенденцию. По данным Минюста, за первые шесть месяцев 2026 года в стране было зарегистрировано 259 853 смерти. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Это стало первым ростом умерших за последние пять лет.

Больше смертей по-прежнему зафиксировали в Днепропетровской области — 28 386 случаев. То есть, почти каждый девятый умерший в Украине был зарегистрирован именно в этом регионе.

Наибольший рост смертности произошел в Киеве. За первое полугодие в столице зарегистрировали 20 121 смерть, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Рождаемость в Украине и смертность: соотношение ухудшается

Статистика свидетельствует о том, что рождаемость в Украине по сравнению со смертностью продолжает ухудшаться.

По итогам первого полугодия 2026 года на одного новорожденного приходится около четырех умерших. В прошлом году это соотношение составляло примерно один к трем.

Самая сложная ситуация остается в прифронтовых регионах. В Донецкой области на одного новорожденного приходится 19 умерших, в Херсонской — 14, а в Сумской, Черниговской и Харьковской уже шесть.

Лучшие демографические показатели сейчас имеют Ровенская, Волынская и Закарпатская области. Именно там соотношение наименее критическое, ведь на одного новорожденного приходится примерно двое умерших.

Источник: Опендабот

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