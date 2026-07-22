Кожна нова дитина — це продовження життя та майбутнє країни. Проте демографічні тенденції в Україні й надалі залишаються тривожними. Народжуваність продовжує скорочуватися, а смертність перевищує кількість новонароджених.

Скільки дітей народилось в Україні у 2026 році та яка смертність, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яка народжуваність в Україні у 2026 році: дітей стає дедалі менше

За перші шість місяців 2026 року народжуваність в Україні продовжила знижуватися, тоді як смертність, навпаки, вперше за останні п’ять років почала зростати.

Зараз дивляться

За даними Міністерства юстиції, за перше півріччя народилося 73 292 дитини. У відомстві підрахували, скільки людей померло у 2026 році. За перше півріччя померли 259 853 людини.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, кількість новонароджених скоротилася на 16%. А якщо взяти за основу перше півріччя 2021 року, тобто ще до початку повномасштабної війни, то народжуваність в Україні 2026 фактично зменшилася удвічі.

Зараз у середньому щомісяця в країні народжується близько 12 тис. дітей. Для порівняння, десять років тому цей показник становив приблизно 32 тис. новонароджених на місяць.

Як і в попередні роки, хлопчиків народжується трохи більше, ніж дівчаток: 51% проти 49%.

Найменше дітей народжується у прифронтових областях. Найбільше скорочення зафіксували на Донеччині, де кількість новонароджених зменшилася утричі. У Запорізькій області спад становив 23%.

Утім, негативна тенденція простежується й у відносно безпечних регіонах. Зокрема, на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині кількість народжених дітей скоротилася на 20%.

Де народжується найбільше дітей

Найбільше новонароджених традиційно зареєстрували у столиці. За шість місяців 2026 року в Києві народилися 8 352 дитини, і це фактично кожен дев’ятий малюк в Україні.

Друге місце посідає Львівська область, де зареєстрували 6 617 новонароджених.

До регіонів з найбільшою кількістю народжень також увійшли:

Дніпропетровська область — 5 611 дітей;

Одеська область — 5 450 дітей.

Яка смертність в Україні у 2026 році

Смертність в Україні показує протилежну тенденцію. За даними Мін’юсту, за перші шість місяців 2026 року в країні зареєстрували 259 853 смерті. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Це стало першим зростанням кількості померлих за останні п’ять років.

Найбільше смертей, як і раніше, зафіксували у Дніпропетровській області — 28 386 випадків. Тобто майже кожен дев’ятий померлий в Україні був зареєстрований саме в цьому регіоні.

Найбільший приріст смертності відбувся в Києві. За перше півріччя у столиці зареєстрували 20 121 смерть, що на 11% більше, ніж торік.

Народжуваність в Україні та смертність: співвідношення погіршується

Статистика свідчить, що народжуваність в Україні у порівнянні зі смертністю продовжує погіршуватися.

За підсумками першого півріччя 2026 року на одного новонародженого припадає майже чотири померлих. Торік це співвідношення становило приблизно один до трьох.

Найскладніша ситуація залишається у прифронтових регіонах. На Донеччині на одного новонародженого припадає 19 померлих, на Херсонщині — 14, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині вже шість.

Найкращі демографічні показники нині мають Рівненська, Волинська та Закарпатська області. Саме там співвідношення є найменш критичним, адже на одного новонародженого припадає приблизно двоє померлих.

Джерело: Опендабот

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