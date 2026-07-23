Армия дронов перестала быть фантастическим сюжетом зарубежного фильма. Сегодня разнообразные технические средства – это реальный способ ведения войны.

Оборона, атака, ПВО, логистика, эвакуация – бойцы применяют дроны почти во всех сферах.

Поэтому Азов открывает новые вакансии, чтобы обеспечить достаточное количество пилотов на передовой.

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Наземные роботизированные комплексы

Железные крылья заполонили линию боевого столкновения с обеих сторон фронта. Хотя Украина в последнее время перехватила инициативу в свою пользу, оккупанты до сих пор наносят болезненные удары по нашим позициям. Они коварно атакуют прифронтовые города и устраивают подлую охоту на мирных граждан.

В моменты, когда небо усеяно дронами, наземные роботизированные комплексы становятся глазами и руками бойцов. Оператор НРК – это специалист, который управляет таким типом средств, проводит технический осмотр и оснащает аппарат для различных миссий.

Вакансии Корпуса Азов

В ряды 1-го корпуса НГУ Азов ведтся непрерывный набор добровольцев на различные должности: тыловые, боевые, медицинские и по беспилотным системам. Сегодня в операторах НРК нуждаются следующие бригады:

Гармаш;

Азов;

Буревий;

Кара-Даг;

Красная Калина;

Любарт;

41-й полк беспилотных систем Пилум;

отдельный отряд спецназначения Туман.

Как стать оператором НРК

Управление роботизированными комплексами не требует большого боевого опыта или определённого профильного образования. Достаточно мотивации служить и учиться новому, базовых навыков работы с техникой и умения слаженно работать в команде.

Чтобы стать оператором НРК, необходимо заполнить анкету на сайте azov.army или обратиться в рекрутинговый центр. Они расположены в областных центрах страны.

После этого кандидата ждут собеседование, прохождение ВЛК и обучение, в ходе которого опытные инструкторы помогут освоить управление НРК.

Почему выбирают Азов

Применение современных технологий невозможно без самого главного звена – человека. В 1-м корпусе НГУ Азов об этом помнят. Поэтому взаимоотношения в коллективах основаны на уважении и братстве.

Все местные командиры знают, с какими трудностями сталкиваются новобранцы, ведь сами прошли боевой путь от рядовых до офицеров. И стараются создать максимально безопасные условия для успешного выполнения задач. А самое главное — независимо от должности или звания, каждый Азовец остается человеком.

Если вы хотите получить опыт пилотирования современными дронами или роботизированными комплексами — присоединяйтесь к легендарной группировке. Выбирайте подразделение, где технологии не забирают человечности. Выбирайте Азов.

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