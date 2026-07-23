Азов открыл набор операторов НРК: кого ищут и как поступить
- Азов открыл набор операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для выполнения боевых и логистических задач на фронте.
- Подать заявку могут кандидаты без боевого опыта. После отбора их ждут ВЛК и специализированная подготовка.
Армия дронов перестала быть фантастическим сюжетом зарубежного фильма. Сегодня разнообразные технические средства – это реальный способ ведения войны.
Оборона, атака, ПВО, логистика, эвакуация – бойцы применяют дроны почти во всех сферах.
Поэтому Азов открывает новые вакансии, чтобы обеспечить достаточное количество пилотов на передовой.
Наземные роботизированные комплексы
Железные крылья заполонили линию боевого столкновения с обеих сторон фронта. Хотя Украина в последнее время перехватила инициативу в свою пользу, оккупанты до сих пор наносят болезненные удары по нашим позициям. Они коварно атакуют прифронтовые города и устраивают подлую охоту на мирных граждан.
В моменты, когда небо усеяно дронами, наземные роботизированные комплексы становятся глазами и руками бойцов. Оператор НРК – это специалист, который управляет таким типом средств, проводит технический осмотр и оснащает аппарат для различных миссий.
Вакансии Корпуса Азов
В ряды 1-го корпуса НГУ Азов ведтся непрерывный набор добровольцев на различные должности: тыловые, боевые, медицинские и по беспилотным системам. Сегодня в операторах НРК нуждаются следующие бригады:
- Гармаш;
- Азов;
- Буревий;
- Кара-Даг;
- Красная Калина;
- Любарт;
- 41-й полк беспилотных систем Пилум;
- отдельный отряд спецназначения Туман.
Как стать оператором НРК
Управление роботизированными комплексами не требует большого боевого опыта или определённого профильного образования. Достаточно мотивации служить и учиться новому, базовых навыков работы с техникой и умения слаженно работать в команде.
Чтобы стать оператором НРК, необходимо заполнить анкету на сайте azov.army или обратиться в рекрутинговый центр. Они расположены в областных центрах страны.
После этого кандидата ждут собеседование, прохождение ВЛК и обучение, в ходе которого опытные инструкторы помогут освоить управление НРК.
Почему выбирают Азов
Применение современных технологий невозможно без самого главного звена – человека. В 1-м корпусе НГУ Азов об этом помнят. Поэтому взаимоотношения в коллективах основаны на уважении и братстве.
Все местные командиры знают, с какими трудностями сталкиваются новобранцы, ведь сами прошли боевой путь от рядовых до офицеров. И стараются создать максимально безопасные условия для успешного выполнения задач. А самое главное — независимо от должности или звания, каждый Азовец остается человеком.
Если вы хотите получить опыт пилотирования современными дронами или роботизированными комплексами — присоединяйтесь к легендарной группировке. Выбирайте подразделение, где технологии не забирают человечности. Выбирайте Азов.