Российские войска в течение суток массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры без электричества остались более 100 тыс. абонентов.

Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.

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Атака на Черниговскую область 24 июля: что известно

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, за сутки российские войска нанесли удары по нескольким населённым пунктам области, используя FPV-дроны и ударные беспилотники.

Одним из самых серьезных последствий атаки стало поражение объекта энергетической инфраструктуры.

В АО Черниговоблэнерго сообщили, что из-за попадания в энергообъект без электричества остались около 150 тыс. абонентов Черниговского района и города Чернигова. Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, под атакой FPV-дронов оказалась Семеновка. В городе зафиксировали попадания, а в результате одного из взрывов пострадал 30-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Новгород-Северской общине россияне атаковали населенные пункты дронами типа Молния и Герань. Из-за обстрелов в одном из сел повредили частный дом, в другом сгорел микроавтобус, а ещё в одном — загорелось хозяйственное здание.

Накануне вечером ударный дрон атаковал автозаправочную станцию в Мене, где возник пожар, который потушили спасатели.

Утром 24 июля взрывы также прогремели в Радичеве Понорницкой общины. В результате удара загорелся частный пансионат, который сильно пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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