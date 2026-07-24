В Чернигове и районе около 150 тыс. абонентов остались без света после удара РФ
- Россия нанесла удар по энергообъекту в Черниговской области.
- Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Российские войска в течение суток массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.
В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры без электричества остались более 100 тыс. абонентов.
Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.
Атака на Черниговскую область 24 июля: что известно
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, за сутки российские войска нанесли удары по нескольким населённым пунктам области, используя FPV-дроны и ударные беспилотники.
Одним из самых серьезных последствий атаки стало поражение объекта энергетической инфраструктуры.
В АО Черниговоблэнерго сообщили, что из-за попадания в энергообъект без электричества остались около 150 тыс. абонентов Черниговского района и города Чернигова. Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, под атакой FPV-дронов оказалась Семеновка. В городе зафиксировали попадания, а в результате одного из взрывов пострадал 30-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Новгород-Северской общине россияне атаковали населенные пункты дронами типа Молния и Герань. Из-за обстрелов в одном из сел повредили частный дом, в другом сгорел микроавтобус, а ещё в одном — загорелось хозяйственное здание.
Накануне вечером ударный дрон атаковал автозаправочную станцию в Мене, где возник пожар, который потушили спасатели.
Утром 24 июля взрывы также прогремели в Радичеве Понорницкой общины. В результате удара загорелся частный пансионат, который сильно пострадал.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.