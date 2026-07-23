Армія дронів перестала бути фантастичним сюжетом закордонного фільму. Сьогодні різноманітні технічні засоби – це реальний спосіб ведення війни.

Оборона, атака, ППО, логістика, евакуація – бійці застосовують дрони майже у всіх галузях.

Тому Азов відкриває нові вакансії, щоби забезпечити достатню кількість пілотів на передовій.

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Наземні роботизовані комплекси

Залізні крила заполонили лінію бойового зіткнення з обох боків фронту. Хоча Україна останнім часом перетягнула ініціативу на свою користь, але окупанти досі завдають болючих ударів по наших позиціях. Підступно атакують прифронтові міста і влаштовують нице полювання на мирних громадян.

В моменти, коли небо всіяне дронами, наземні роботизовані комплекси стають очима й руками бійців. Оператор НРК – це фахівець, який керує таким типом засобів, проводить технічний огляд і споряджає борт для різноманітних місій.

Вакансії Корпусу Азов

До лав 1-го корпусу НГУ Азов відбувається безперервний набір добровольців на різні посади: тилові, бойові, медичні та безпілотних систем. Сьогодні операторів НРК потребують наступні бригади:

Гармаш;

Азов;

Буревій;

Кара-Даг;

Червона Калина;

Любарт;

41-й полк безпілотних систем Пілум;

окремий загін спецпризначення Туман.

Як стати оператором НРК

Управління роботизованими комплексами не вимагає великого бойового досвіду чи певної профільної освіти. Достатньо мотивації служити та навчатися новому, базового вміння працювати з технікою і здатності злагоджено працювати в команді.

Щоби стати оператором НРК, необхідно заповнити анкету на сайті azov.army або звернутися до рекрутингового центру. Вони розташовані в обласних центрах країни.

Опісля на кандидата чекає співбесіда, проходження ВЛК та навчання, де досвідчені інструктори допоможуть опанувати керування НРК.

Чому обирають Азов

Застосування сучасних технологій неможливе без найголовнішої ланки – людини. В 1-му корпусі НГУ Азов про це памʼятають. Тому взаємовідносини у колективах базуються на повазі та братерстві.

Всі місцеві командири знають з якими труднощами стикаються новобранці, адже пройшли бойовий шлях від рядових до офіцерів. І намагаються створити максимально безпечні умови для успішного виконання завдань. А найголовніше – незалежно від посади чи звання, кожен Азовець залишається людиною.

Якщо ви хочете отримати досвід пілотування сучасними дронами чи роботизованими комплексами – долучайтеся до легендарного угрупування. Обирайте підрозділ, де технології не забирають людяності. Обирайте Азов.

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