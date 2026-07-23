В Украину из Польши экстрадировали 44-летнего владельца частной солнечной электростанции, подозреваемого в мошенничестве с “зеленым” тарифом.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что известно об экстрадиции подозреваемого из Польши

По информации Офиса генпрокурора, мужчину подозревают в незаконном завладении почти 1,3 млн грн за фактически не производимую электроэнергию.

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Отмечается, что 16 июля компетентные органы Польши передали 44-летнего владельца частной солнечной электростанции украинской стороне.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в 2019 году мужчина организовал схему завышения объемов производимой солнечной электроэнергии.

По данным следствия, на электростанции установили счетчик с модифицированным программным обеспечением, который отображал показатели, в десять раз превышавшие фактические. На основании этих данных он получал выплаты по “зеленому” тарифу.

Подозреваемый привлек мастера предприятия электроснабжения, который вместе с четырьмя подчиненными оформлял документы об исправности счетчика без надлежащей проверки.

В Офисе генпрокурора считают, что так мужчина хотел скрыть, что вмешивался в работу прибора. Там добавили, что организатор схемы пообещал мастеру 10% незаконно полученных денег.

По предварительным подсчетам, в течение 2019-2022 годов владелец частной солнечной электростанции незаконно получил почти 1,3 млн грн.

Когда его схему разоблачили, он уехал за границу и скрывался от следствия. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Как добавили в Офисе генпрокурора, обвинительный акт в отношении мастера предприятия и четырех его подчиненных уже находится на рассмотрении суда.

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