В сети начала распространяться информация о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения до 9 грн за кВт·ч, что вызвало беспокойство среди украинцев.

Но на самом деле речь не идет о цене для обычных бытовых потребителей. Такой тариф установлен для совершенно другой категории участников энергетического рынка. НКРЭКУ установила новые тарифы на “зеленую” энергетику для частных домохозяйств.

Итак, это цена, по которой государство покупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников.

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Какова стоимость зеленого тарифа на электроэнергию в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Зеленый тариф на электроэнергию в Украине в 2026 году

Согласно постановлению НКРЭКУ №2263 от 30 декабря 2025 года, с 1 января 2026 года в Украине будут действовать обновленные зеленые тарифы на электроэнергию, произведенную частными домохозяйствами.

Стоимость зеленого тарифа на электроэнергию 2026:

Для солнечных электростанций мощностью до 30 кВт тариф зависит от года ввода в эксплуатацию. Самые высокие ставки предусмотрены для установок, запущенных в 2013-2014 годах, а самые низкие — для тех, которые будут работать в период с 2026 по 2029 год. Именно для этого промежутка (с 2026 по 2029 год) установлен тариф 587,68 копейки за кВт·ч без НДС. В целом прослеживается поэтапное уменьшение выплат для более новых объектов.

Для ветровых установок частных домохозяйств мощностью до 30 кВт тариф остается фиксированным для объектов, введенных в 2015-2019 годах, и составляет 574,39 копейки за кВт·ч без НДС.

Отдельно определены тарифы для солнечных станций мощностью до 50 кВт, размещенных на крышах или фасадах зданий.

Для таких объектов, введенных в 2019 году, установлен тариф 893,49 копейки за кВт·ч без НДС.

Для ветровых электроустановок до 50 кВт тариф в 2026-2029 годах составит 460,04 копейки за кВт·ч без НДС, что также ниже по сравнению с предыдущими периодами.

Комбинированные ветро-солнечные системы мощностью до 50 кВт в период с 2026 по 2029 год будут получать 526,52 копейки за кВт·ч без НДС. Как и в других случаях, для таких установок применяется понижающий коэффициент в зависимости от года ввода в эксплуатацию.

Таким образом, цена зеленого тарифа 2026 на электричество подтверждает курс НКРЭКУ на постепенное уменьшение “зеленых” выплат.

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