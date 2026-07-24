С начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.

Противник нанёс один ракетный удар с применением трёх ракет, совершил 60 авиаударов, сбросил 198 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для атак 6 424 дрона-камикадзе и совершил 2 359 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

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Источник : Генштаб ВСУ

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