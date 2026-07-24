Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 24 июля 2026 года — ситуация на фронте
С начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.
Противник нанёс один ракетный удар с применением трёх ракет, совершил 60 авиаударов, сбросил 198 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал для атак 6 424 дрона-камикадзе и совершил 2 359 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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