Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 24 липня 2026 – ситуація на фронті
Від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 198 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6 424 дрони-камікадзе та здійснив 2 359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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