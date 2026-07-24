Від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 198 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6 424 дрони-камікадзе та здійснив 2 359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Джерело : Генштаб ВСУ

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