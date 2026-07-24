Служба безпеки України завдала нових успішних ударів по нафтопереробних заводах, нафтоперекачувальних станціях, радіолокаційній станції на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серія ударів по паливній та військовій інфраструктурі РФ

За інформацією СБУ, спецоперації на території Росії та в окупованому Криму відбулися в ніч на 24 липня.

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Зокрема, під удари потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово у Республіці Башкортостан на відстані в 1350 км від державного кордону України. Внаслідок атаки горить резервуарний парк.

Також серед уражених об’єктів нафтопереробний завод Новоспаський в Ульяновській області на відстані в 900 км. Через атаку в резервуарному парку спалахнула пожежа.

Крім цього, під удари потрапив міні-НПЗ перший завод, розташований у Калузькій області.

Водночас СБУ атакувала радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії Небо-У на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають в СБУ, також на півострові уражено резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі Саки.

У Службі безпеки України додали, що безпілотники за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині, що змушує Росію розпорошувати сили та засоби протиповітряної оборони.

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