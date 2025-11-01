Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало имена и личные данные пяти российских военных, которые в 2022 году казнили 17 мирных жителей Бучи Киевской области.

Об этом 1 ноября сообщили в ГУР и пресс-службе Нацполиции Украины.

Казни гражданских в Буче: ГУР назвало виновных военных РФ

При участии военной разведки следователи Национальной полиции Украины идентифицировали и объявили подозрение пятерым военнослужащим армии РФ, причастным к массовым убийствам гражданских во время оккупации Бучи.

Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российских войск, данные о которых ГУР обнародовало в открытом доступе.

Имена военных преступников:

лейтенант Ким Юрий Владимирович, 1997 г.р., командир взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы, уроженец Московской области;

рядовой Мешалкин Евгений Евгеньевич, 2001 г.р., стрелок-оператор 2-й БТГР, родом из Тюменской области;

старший сержант Павлов Анатолий Валерьевич, 1990 г.р., командир орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи, уроженец Чувашии;

старший сержант Гасангулиев Шамиль Фархадович, командир отделения 4-й десантно-штурмовой роты, родом из Пскова;

старший солдат Кретинин Павел Васильевич, 1985 г.р., заместитель командира взвода 2-й БТГР, уроженец Воронежской области.

Детали расследования

В конце октября стало известно, что следователи полиции объявили подозрения пяти военным РФ, причастным к убийству 17 мирных жителей Бучи во время российской оккупации в 2022 году.

Трагедия произошла в районе улиц Ивана Франко, Максима Рыдзанича и Набережной.

Российские военные заходили во дворы, выгоняли людей на улицу и расстреливали их прямо у домов.

Некоторых пытали перед казнью, а часть тел пытались сжечь, чтобы скрыть следы преступления.

Среди погибших были мужчины, женщины и пожилые супруги, которые проживали там всю жизнь.

Оккупанты не позволяли местным хоронить тела, и многие жертвы оставались прямо на улицах до освобождения города.

Чтобы установить обстоятельства преступлений, следователи провели сотни осмотров местности, допросов, экспертиз и следственных экспериментов.

Во время эксгумаций были изъяты пули, совпадающие с оружием военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВС РФ.

Благодаря показаниям очевидцев, баллистическим экспертизам, фото- и видеоматериалам удалось воссоздать события и установить конкретных исполнителей — командиров, сержантов и солдат российской армии.

Всем подозреваемым инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленными убийствами гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК).

Им грозит пожизненное лишение свободы.

Часть материалов уже передана в суд, остальные находятся на финальной стадии расследования.

Фото: ГУР

