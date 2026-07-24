Певица Елена Тополя (ранее известная как Alyosha) откровенно рассказала о своих финансах, доходах от музыкальной деятельности и гонорарах за частные выступления. Также артистка рассекретила сумму, которую ежемесячно тратит на личные нужды.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

Сколько зарабатывает и тратит Елена Тополя

Елена Тополя пояснила, что ее доход от роялти зависит от успеха каждого отдельного трека и затрат на его продвижение. В настоящее время исполнительница сотрудничает с лейблом TAVR Records.

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— Я забираю около 43% процентов. Это неплохо, но не так, как хотелось бы. Все зависит от того, как “пойдет” песня. Каждый релиз нуждается в огромных вложениях. И не всегда есть такие ресурсы, – поделилась артистка.

Также артистка рассекретила свой ценник за приватные мероприятия. Финальная сумма зависит от формата мероприятия, состава коллектива и логистики.

— Минимум от $5 тыс. Цена зависит от продолжительности выступления, от количества музыкантов, от райдера, от того, где и куда нужно ехать, сколько дней там находиться, — рассекретила заработок из корпоративов Елена Тополя.

Кроме доходов Елена Тополя озвучила и сумму своих ежемесячных расходов. По словам исполнительницы, в обычный период ей нужна внушительная сумма на личные базовые нужды.

— В такой довольно спокойный месяц — по меньшей мере, $6 тыс. я трачу лично на себя, — отметила артистка.

Ранее Елена Тополя раскрыла сумму выплат за разрушенную квартиру. Артистка рассказала, что возмещение по программе єВідновлення оказалось почти в десять раз меньше суммы, потраченной на ремонт жилья.

Фото: Елена Тополя

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