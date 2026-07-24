Потужні вибухи у Києві прогриміли вдень 24 липня під час повітряної тривоги.

Про вибухи повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 24 липня: що відомо

Близько 11:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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За кілька хвилин військові попередили про кілька швидкісних повітряних цілей, які рухалися у напрямку Києва, після чого оголосили про ракетну небезпеку для столиці.

Невдовзі пролунали вибухи у Києві.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони, та закликав мешканців залишатися в укриттях.

Станом на момент публікації офіційної інформації про влучання, руйнування чи постраждалих немає.

Влада закликає жителів Києва залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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