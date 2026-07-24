Вибухи у Києві: столицю атакували балістичні ракети
Потужні вибухи у Києві прогриміли вдень 24 липня під час повітряної тривоги.
Про вибухи повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 24 липня: що відомо
Близько 11:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
За кілька хвилин військові попередили про кілька швидкісних повітряних цілей, які рухалися у напрямку Києва, після чого оголосили про ракетну небезпеку для столиці.
Невдовзі пролунали вибухи у Києві.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони, та закликав мешканців залишатися в укриттях.
Станом на момент публікації офіційної інформації про влучання, руйнування чи постраждалих немає.
Влада закликає жителів Києва залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.