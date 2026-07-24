Росія завдала ракетного удару по полігону на Київщині, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули десятеро людей, ще близько 100 дістали поранення. На місці атаки триває рятувальна операція, а всі необхідні служби продовжують розбір завалів та пошук людей.

Удар РФ полігону на Київщині: які наслідки

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що кількість загиблих зросла до десяти осіб, 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

За фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво:

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у кримінальному провадженні за воєнні злочини – порушення законів та звичаїв війни, – ст. 438 Кримінального кодексу України.

щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 367 КК України).

– Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку, – наголосив він.

Кравченко заявив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

За словами Володимира Зеленського, спершу було відомо про шістьох загиблих і десятки постраждалих. Кількість жертв може змінитися, адже рятувальники продовжують працювати на місці удару.

– Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що йдеться про жорстокі удари по людях, за які росіяни мають відповідати.

– Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для Patriot – це пріоритет номер один, – заявив він.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник зауважив, що внаслідок балістичного удару РФ найбільше постраждав Бучанський район.

– За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, – повідомив він.

Також Олійник повідомив, що унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що у ЗСУ вже давно заборонили проведення великих публічних заходів з міркувань безпеки.

За його словами, під час атаки на полігон у Київській області Росія застосувала одразу кілька типів ракет.

– Була швидкісна балістика із Північного напрямку, а потім вони додали ракетою Онікс по Півдню, – розповів він.

Ігнат закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо найближчими днями.

Водночас Українська рада зброярів повідомила, що ракетний удар росіян стався по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

У раді зброярів стверджують, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася, а обставини удару встановлюють компетентні органи.

– Просимо утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству. Команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку, – заявили в Українській раді зброярів.

Варто зазначити, що у відкритому доступі раніше поширювалися анонси заходу, однак наразі невідомо, чи пов’язаний із цим ракетний удар. Обставини атаки встановлюють компетентні органи.

Що відомо про постраждалих

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик розповів, що удар припав по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння.

– Там були наші знайомі. Офіційні повідомлення будуть пізніше. Скоріш за все це було конкретно під конкретну подію, – заявив він.

Засновниця і директорка Dignitas Fund Любов Шипович повідомила, що з нею все добре.

– Зі мною все ок. Наші інструктори і менеджери теж всі ок, – написала вона.

Зауважимо, що компанія First Contact займається розробкою та виробництвом сучасних технологічних рішень для сил оборони, зокрема безпілотних систем (дронів “Оса”) та інших оборонних інновацій.

Нагадаємо, потужні вибухи у Києві прогриміли вдень 24 липня під час повітряної тривоги.

Близько 11:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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