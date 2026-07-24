Україна закликає компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації ситуації.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

МЗС про сполучення з портами РФ у Чорному морі

У МЗС засудили терористичні атаки Росії на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі, які грубо порушують міжнародне право та принцип свободи судноплавства.

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За інформацією МЗС, атаки РФ становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці.

– Москва обрала шлях ескалації в Чорному морі та не гребуватиме жодними засобами для досягнення своїх терористичних цілей, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують в МЗС, особливе занепокоєння викликає офіційне попередження Росією судноплавних компаній про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.

У МЗС вважають, що заява РФ може свідчити про підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.

У Міністерстві закордонних справ України закликали компанії-судновласники тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі, оскільки неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів.

Як стверджують в МЗС, Росія несе виняткову відповідальність за загострення безпекової ситуації.

У МЗС додали, що Україна використає всі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до українських портів та захисту морських комунікацій, портової інфраструктури, цивільних осіб та національної безпеки, щоб реалізувати право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

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