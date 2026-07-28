У Трампа прокомментировали встречу с Зеленским: позитивная и продуктивная
- Кэролайн Ливитт заявила, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху были продуктивными.
- Встреча президентов Украины и США продолжалась более часа и проходила за закрытыми дверями.
Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые находятся с визитом в США, были продуктивными.
Об этом заявила в сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 28 июля.
Переговоры Трампа и Зеленского были продуктивными
— Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными, — говорится в сообщении.
Напомним, 28 июля Зеленский прибыл в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.
Встреча президентов США и Украины состоялась за закрытыми дверями и продолжалась чуть более часа.
Позже Зеленский сообщил, что во время переговоров с Трампом стороны обсудили дипломатический процесс, лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot и “некоторые другие идеи, которые могут помочь”.
После завершения переговоров президент Украины также встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом.