Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые находятся с визитом в США, были продуктивными.

Об этом заявила в сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 28 июля.

Переговоры Трампа и Зеленского были продуктивными

— Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля Зеленский прибыл в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

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Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Встреча президентов США и Украины состоялась за закрытыми дверями и продолжалась чуть более часа.

Позже Зеленский сообщил, что во время переговоров с Трампом стороны обсудили дипломатический процесс, лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot и “некоторые другие идеи, которые могут помочь”.

После завершения переговоров президент Украины также встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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