Переговори президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які перебувають із візитом у США, були продуктивними.

Про це заявила у мережі Х речниця Білого дому Керолійн Левітт у вівторок, 28 липня.

Переговори Трампа і Зеленського були продуктивіними

– Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прибув до США на переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Зустріч президентів США та України відбулася за зачиненими дверима й тривала трохи більше ніж годину.

Згодом Зеленський повідомив, що під час розмови обговорили дипломатичний процес, ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot “та деякі інші ідеї, які можуть допомогти”.

Після завершення переговорів президент України також зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.