Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и дипломатический процесс с Россией.

Об этом заявил глава государства по итогам встречи с американским лидером.

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля: что известно

— Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины, — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров с Дональдом Трампом речь шла о лицензиях на производство перехватчиков для систем Patriot. Лидеры обсудили также другие идеи, “которые могут помочь”.

Сейчас смотрят

— Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединённым Штатам за крепкую поддержку, — подытожил глава государства.

Напомним, 28 июля Зеленский прибыл в США на переговоры с американским президентом.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что этот визит дает президенту Украины возможность усилить военную поддержку в период, когда отношения между Киевом и Вашингтоном являются самыми теплыми за последние несколько месяцев.

Среди главных тем переговоров были укрепление противовоздушной обороны и стратегическое партнерство между Украиной и США.

Ожидается, что после встречи в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий, где проведет переговоры с сенаторами.

Президент Украины также встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.