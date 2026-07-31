Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту на льготных условиях. Это означает, что они могут выйти на пенсию раньше, чем другие граждане.

Факты ICTV узнавали, как начисляется стаж за военную службу и когда может уйти на пенсию участник боевых действий.

Пенсионный фонд Украины информирует, что мобилизация в ряды ВСУ не прерывает приобретение права на льготную пенсию для лиц, которые до призыва работали на должностях или по специальностям, предоставляющим такую возможность.

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Период военной службы включается в общий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии на льготных условиях. То есть, если вы имели право на досрочную пенсию по виду деятельности до мобилизации, то этот период будет учтен при расчете пенсии после демобилизации.

Считается ли стаж в зоне боевых действий

Закон Украины О воинской обязанности и военной службе гарантирует, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и стаж государственной службы.

То есть, даже если работодатель не платит страховые взносы за мобилизованного работника, этот период не теряется для начисления пенсии, не влияет на опыт работы и не прерывает стаж работы по специальности. Соответственно происходит зачисление военной службы в стаж работы.

Стаж за военную службу: как начисляется

Мобилизация работника на военную службу не является основанием для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от выполнения своих трудовых обязанностей. Об этом факте работодатель обязан сделать запись в трудовой книжке работника.

Такая запись является подтверждением сохранения рабочего места для мобилизованного и является важным документом для восстановления трудовых отношений после демобилизации. Эта норма закреплена в законодательстве Украины о труде и призвана обеспечить социальную защиту военнослужащих.

В соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 8 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, время пребывания на военной службе засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, для военнослужащих (при определенных условиях) предусмотрены дополнительные льготы при учете стажа. Так, пп. 1 п. 3 постановления Кабинета министров Украины от 17 июля 1992 года № 393 устанавливает, что один месяц военной службы в особый период засчитывается как три месяца общего трудового стажа для назначения пенсий.

В случаях незаконного увольнения работников, призванных на военную службу, или невыплаты им заработной платы, потерпевшие имеют право обратиться в Государственную службу занятости для фиксации нарушения. Кроме того, предусмотрена возможность обращения в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании задолженности по заработной плате.

Как считается стаж участникам боевых действий

Лица, имеющие статус участника боевых действий (УБД), независимо от того, являются ли они военнослужащими по контракту, имеют право на досрочный выход на пенсию:

Мужчины-УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины-УБД — в 50 лет.

Для мужчин необходим страховой стаж не менее 25 лет, а для женщин — 20 лет. Важно отметить, что для военнослужащих выслуга лет приравнивается к страховому стажу.

Кадровые военные имеют возможность выхода на пенсию даже раньше при условии наличия необходимой выслуги лет.

Как подтвердить стаж, полученный во время военной службы

Если человек проходил военную службу, то этот период не утрачивается для будущей пенсии. Как пояснила в комментарии УНИАН юрист по перерасчету пенсий юридической компании Приходько и партнеры Алена Чмона, в страховой стаж причисляется служба независимо от ее вида:

по мобилизации,

по контракту,

во время срочной службы.

Это объясняется тем, что с денежного довольствия военнослужащего уплачиваются страховые взносы, учитываемые Пенсионным фондом.

По словам эксперта, главным документом, подтверждающим прохождение службы, является военный билет. Именно по дате поступления на службу и увольнению определяют период, который засчитывается в страховой стаж. Если человек проходил службу по контракту, в Пенсионный фонд можно подать и экземпляр самого контракта.

Юрист также обратила внимание, что отсутствие официальной работы к мобилизации не влияет на право отнести этот период в стаж. Если человек до службы не работал или не имел официального места работы, военная служба фактически становится его трудовой деятельностью. Проверить, отразился ли этот период в персональных данных Пенсионного фонда, можно с помощью справки ОК-5.

Если военнослужащий был физическим лицом-предпринимателем, это не означает автоматического прекращения предпринимательской деятельности. По словам Алены Чмоны, ФЛП может продолжать работать, если его деятельность обеспечивают работники или есть возможность вести бизнес во время службы.

Какие документы необходимы для подтверждения военного стажа

Для подтверждения военного стажа зачастую достаточно военного билета. Если возникают вопросы, Пенсионный фонд может принять справки из воинской части, ТЦК и СП или архивных учреждений. Для тех, кто проходил службу еще при СССР, дополнительным подтверждением могут быть записи в трудовой книжке.

Юристка советует после демобилизации обязательно проверить, учел ли Пенсионный фонд период службы. Это можно сделать, заказав справку ОК-5. Если информация о стаже отсутствует или учтена не полностью, следует обратиться в Пенсионный фонд за письменным разъяснением причин.

По словам эксперта, именно письменный ответ может стать основанием для дальнейшего обжалования решения или поможет понять, каких документов не хватает для зачисления стажа.

Алена Чмона отмечает, что в настоящее время случаи, когда военную службу вообще не относят к страховому стажу, случаются нечасто. Чаще проблемы возникают у людей, которые служили еще в советское время.

Причиной может стать поврежденный военный билет, неточности в документах, исправление или отсутствие отдельных подтверждений. Если человек имеет все необходимые документы, но Пенсионный фонд все равно отказывается учитывать этот период, такое решение можно обжаловать, в том числе и в судебном порядке.

Источник : Пенсійний фонд

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