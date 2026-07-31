Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком на пільгових умовах. Це означає, що вони можуть вийти на пенсію раніше, ніж інші громадяни.

Факти ICTV дізнавалися, як нараховується стаж за військову службу та коли може піти на пенсію учасник бойових дій.

Пенсійний фонд України інформує, що мобілізація до лав ЗСУ не перериває набуття права на пільгову пенсію для осіб, які до призову працювали на посадах або за фахами, що надають таку можливість.

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Період військової служби включається до загального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії на пільгових умовах. Тобто, якщо ви мали право на дострокову пенсію за видом діяльності до мобілізації, то цей період буде враховано під час розрахунку пенсії після демобілізації.

Чи рахується стаж у зоні бойових дій

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу гарантує, що період проходження військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби.

Тобто, навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період не втрачається для нарахування пенсії, не впливає на досвід роботи та не перериває стажу роботи за фахом. Відповідно відбувається зарахування військової служби до стажу роботи.

Стаж за військову службу: як нараховується

Мобілізація працівника на військову службу не є підставою для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх трудових обов’язків. Про цей факт роботодавець зобов’язаний зробити запис у трудовій книжці працівника.

Такий запис є підтвердженням збереження робочого місця для мобілізованого та є важливим документом для відновлення трудових відносин після демобілізації. Ця норма закріплена в законодавстві України про працю і покликана забезпечити соціальний захист військовослужбовців.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 8 закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу.

Крім того, для військовослужбовців (за певних умов) передбачено додаткові пільги під час обліку стажу. Так, пп. 1 п. 3 постанови Кабінету міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 встановлює, що один місяць військової служби в особливий період зараховується як три місяці загального трудового стажу для призначення пенсій.

У випадках незаконного звільнення працівників, призваних на військову службу, або невиплати їм заробітної плати, потерпілі мають право звернутися до Державної служби зайнятості для фіксації порушення. Крім того, передбачено можливість звернення до суду з позовом про відновлення на роботі та стягнення заборгованої заробітної плати.

Як рахується стаж учасникам бойових дій

Особи, які мають статус учасника бойових дій (УБД), незалежно від того, чи є вони військовослужбовцями за контрактом, мають право на достроковий вихід на пенсію:

Чоловіки-УБД можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки-УБД – у 50 років.

Для чоловіків необхідний страховий стаж не менше 25 років, а для жінок – 20 років. Важливо зазначити, що для військовослужбовців вислуга років прирівнюється до страхового стажу.

Кадрові військові мають можливість виходу на пенсію навіть раніше за умови наявності необхідної вислуги років.

Як підтвердити стаж, отриманий під час військової служби

Якщо людина проходила військову службу, цей період не втрачається для майбутньої пенсії. Як пояснила у коментарі УНІАН юристка з перерахунку пенсій юридичної компанії Приходько та партнери Альона Чмона, до страхового стажу зараховується служба незалежно від її виду:

за мобілізацією,

за контрактом,

під час строкової служби.

Це пояснюється тим, що із грошового забезпечення військовослужбовця сплачуються страхові внески, які враховуються Пенсійним фондом.

За словами експертки, головним документом, який підтверджує проходження служби, є військовий квиток. Саме за датами вступу на службу та звільнення визначають період, який зараховується до страхового стажу. Якщо людина проходила службу за контрактом, додатково до Пенсійного фонду можна подати і примірник самого контракту.

Юристка також звернула увагу, що відсутність офіційної роботи до мобілізації не впливає на право зарахувати цей період до стажу. Якщо людина до служби не працювала або не мала офіційного місця роботи, військова служба фактично стає її трудовою діяльністю. Перевірити, чи відобразився цей період у персональних даних Пенсійного фонду, можна за допомогою довідки ОК-5.

Якщо ж військовослужбовець був фізичною особою-підприємцем, це не означає автоматичного припинення підприємницької діяльності. За словами Альони Чмони, ФОП може продовжувати працювати, якщо його діяльність забезпечують працівники або є можливість вести бізнес під час служби.

Які документи потрібні для підтвердження військового стажу

Для підтвердження військового стажу найчастіше достатньо військового квитка. Якщо виникають питання, Пенсійний фонд також може прийняти довідки з військової частини, ТЦК та СП або архівних установ. Для тих, хто проходив службу ще за часів СРСР, додатковим підтвердженням можуть бути записи у трудовій книжці.

Правчиня радить після демобілізації обов’язково перевірити, чи врахував Пенсійний фонд період служби. Це можна зробити, замовивши довідку ОК-5. Якщо інформація про стаж відсутня або врахована не повністю, варто звернутися до Пенсійного фонду за письмовим роз’ясненням причин.

За словами експертки, саме письмова відповідь може стати підставою для подальшого оскарження рішення або допоможе зрозуміти, яких документів бракує для зарахування стажу.

Альона Чмона зазначає, що нині випадки, коли військову службу взагалі не зараховують до страхового стажу, трапляються нечасто. Найчастіше проблеми виникають у людей, які служили ще за радянських часів.

Причиною можуть стати пошкоджений військовий квиток, неточності в документах, виправлення чи відсутність окремих підтверджень. Якщо ж людина має всі необхідні документи, але Пенсійний фонд усе одно відмовляється враховувати цей період, таке рішення можна оскаржити, зокрема й у судовому порядку.

Джерело : Пенсійний фонд

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