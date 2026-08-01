Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
До +37° и без осадков: погода в Украине в ближайшие 10 дней и когда спадет жара
- Начало августа принесет в Украину настоящую летнюю жару, которую синоптики связывают с поступлением теплого воздуха из Западной Европы.
- В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой, но в отдельных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.
- В то же время, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда ожидать снижения температурных показателей.
Начало августа компенсирует то тепло, которое задолжал украинцам июль — по всей стране ожидается летняя жара до +30°. В то же время, возможны кратковременные дожди, однако и они не принесут понижения температурных показателей.
— В Украину возвращается настоящая летняя жара, из Западной Европы придет жаркий воздух. Поэтому почти везде стопчики термометров днем поднимутся до 30-градусной отметки, а в западных и южных областях ожидается даже 35-37°, — говорит синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Более подробно, какой будет погода в Украине ближайшие 10 дней – читайте в материале Фактов ICTV.
Погода в Украине на выходные 1 и 2 августа
На выходных в Украине будет преобладать сухая, почти безветренная погода. В субботу без осадков по всей территории страны, в воскресенье на северо-западе местами пройдут кратковременные дожди.
— На нашу территорию будет влиять антициклон, поэтому погода будет сухой, малооблачной и ясной. И только в воскресенье в северо-западной, а в понедельник днем в северной части Украины есть вероятность отдельных грозовых очагов, то есть кратковременных дождей.
Но они будут носить более локальный, даже точечный характер и на температурный фон не будут влиять. Напротив, в тех локациях, где они пройдут, будет больше влажности, а, как известно, в таких условиях высокие температуры немного сложнее переносятся, чем когда преобладает сухой воздух, — сообщает Наталья Птуха.
В субботу, 1 августа, температура ночью будет в пределах 15-20°, днем ожидается 27-32°, в западных областях местами прогнозируется сильная жара 35-37°.
В воскресенье, 2 августа, ночью ожидается 15-20°, днем 29-34°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.
В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью 1 и 2 августа в столице прогнозируется 18-20°, днем - в пределах 30-34°.
Прогноз погоды в Украине 3-5 августа
В понедельник, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь и гроза.
В дальнейшем будет преобладать жаркая и сухая погода, только 4 августа в северо-западной и северо-восточной частях страны местами ожидается кратковременный дождь и гроза.
— 4-5 августа будет сохраняться жаркая, сухая погода. На северо-западе и востоке могут быть кратковременные локальные дожди во второй половине дня. Они прежде всего обусловлены тем, что идет интенсивный прогрев, что приводит к интенсивным восходящим движениям теплого воздуха вверх и определенной неустойчивости в атмосфере. Поэтому могут развиваться эти дождевые локальные облака, — добавляет Наталья Птуха.
В то же время, по словам синоптика, на температурные показатели дожди не будут влиять — жара будет продолжаться. Температура ночью 16-23°, днем 30-34°, местами (в западных и южных областях повсюду) сильная жара 35-38°.
В Киеве 3 августа ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.
4 и 5 августа в столице преобладает сухая погода. Температура ночью 20-22°, днем сильная жара 35°.
Консультативный прогноз на 6-10 августа
6 августа в Украине ожидается жаркая, преимущественно сухая погода, температура ночью 17-24°, днем сильная жара 35-39°.
— Уже после 7 августа есть определенные предпосылки к ослаблению жары и определенному изменению синоптических процессов, — добавляет Наталья Птуха.
7-10 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Украине, кроме юго-запада и юга, прогнозируется ослабление жары на 3-9°.