Начало августа компенсирует то тепло, которое задолжал украинцам июль — по всей стране ожидается летняя жара до +30°. В то же время, возможны кратковременные дожди, однако и они не принесут понижения температурных показателей.

— В Украину возвращается настоящая летняя жара, из Западной Европы придет жаркий воздух. Поэтому почти везде стопчики термометров днем ​​поднимутся до 30-градусной отметки, а в западных и южных областях ожидается даже 35-37°, — говорит синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Более подробно, какой будет погода в Украине ближайшие 10 дней – читайте в материале Фактов ICTV.

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Погода в Украине на выходные 1 и 2 августа

На выходных в Украине будет преобладать сухая, почти безветренная погода. В субботу без осадков по всей территории страны, в воскресенье на северо-западе местами пройдут кратковременные дожди.

— На нашу территорию будет влиять антициклон, поэтому погода будет сухой, малооблачной и ясной. И только в воскресенье в северо-западной, а в понедельник днем в северной части Украины есть вероятность отдельных грозовых очагов, то есть кратковременных дождей. Но они будут носить более локальный, даже точечный характер и на температурный фон не будут влиять. Напротив, в тех локациях, где они пройдут, будет больше влажности, а, как известно, в таких условиях высокие температуры немного сложнее переносятся, чем когда преобладает сухой воздух, — сообщает Наталья Птуха.

В субботу, 1 августа, температура ночью будет в пределах 15-20°, днем ​​ожидается 27-32°, в западных областях местами прогнозируется сильная жара 35-37°.

В воскресенье, 2 августа, ночью ожидается 15-20°, днем ​​29-34°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 1 и 2 августа в столице прогнозируется 18-20°, днем ​​- в пределах 30-34°.

Прогноз погоды в Украине 3-5 августа

В понедельник, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

В дальнейшем будет преобладать жаркая и сухая погода, только 4 августа в северо-западной и северо-восточной частях страны местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

— 4-5 августа будет сохраняться жаркая, сухая погода. На северо-западе и востоке могут быть кратковременные локальные дожди во второй половине дня. Они прежде всего обусловлены тем, что идет интенсивный прогрев, что приводит к интенсивным восходящим движениям теплого воздуха вверх и определенной неустойчивости в атмосфере. Поэтому могут развиваться эти дождевые локальные облака, — добавляет Наталья Птуха.

В то же время, по словам синоптика, на температурные показатели дожди не будут влиять — жара будет продолжаться. Температура ночью 16-23°, днем ​​30-34°, местами (в западных и южных областях повсюду) сильная жара 35-38°.

В Киеве 3 августа ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем ​​32-34°.

4 и 5 августа в столице преобладает сухая погода. Температура ночью 20-22°, днем ​​сильная жара 35°.

Консультативный прогноз на 6-10 августа

6 августа в Украине ожидается жаркая, преимущественно сухая погода, температура ночью 17-24°, днем ​​сильная жара 35-39°.

— Уже после 7 августа есть определенные предпосылки к ослаблению жары и определенному изменению синоптических процессов, — добавляет Наталья Птуха.

7-10 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Украине, кроме юго-запада и юга, прогнозируется ослабление жары на 3-9°.

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