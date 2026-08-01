Початок серпня компенсує те тепло, яке заборгував українцям липень – по всій країні очікується літня спека до +30°. Водночас можливі короткочасні дощі, однак і вони не принесуть пониження температурних показників.

– В Україну повертається справжня літня спека, із Західної Європи надходитиме спекотне повітря. Тож майже скрізь стопчики термометрів вдень піднімуться до 30-ти градусної позначки, а у західних і у південних областях очікується навіть 35-37°, – говорить синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Більш детально, якою буде погода в Україні найближчі 10 днів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Погода в Україні на вихідні 1 та 2 серпня

На вихідних в Україні переважатиме суха, майже безвітряна погода. У суботу без опадів по всій території країни, у неділю на північному заході місцями пройдуть короткочасні дощі.

– На нашу територію впливатиме антициклон, тож погода буде сухою, малохмарною та ясною. І тільки в неділю у північно-західній, а в понеділок вдень у північній частині України є ймовірність окремих грозових осередків, тобто короткочасних дощів. Але вони носитимуть більш локальний, навіть точковий характер, і на температурний фон не впливатимуть. Навпаки у тих локаціях, де вони пройдуть буде більше вологості, а, як відомо, у такій ситуації високі температури трохи складніше переносяться, ніж в умовах сухого повітря, – повідомляє Наталія Птуха.

У суботу, 1 серпня, температура вночі буде в межах 15-20°, вдень очікується 27-32°, в західних областях місцями прогнозується сильна спека 35-37°.

У неділю, 2 серпня, вночі очікується 15-20°, вдень 29-34°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у суботу та неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі 1 та 2 серпня у столиці прогнозується 18-20°, вдень – у межах 30-34°.

Прогноз погоди в Україні 3-5 серпня

У понеділок, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Надалі переважатиме спекотна та суха погода, лише 4 серпня в північно-західній та північно-східній частинах країни місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

– 4-5 серпня також зберігатиметься спекотна, суха погода. На північниму заході та сході можуть бути короткочасні локальні дощі у другій половині дня. Вони перш за все зумовлені тим, що йде інтенсивний прогрів, що зумовлює інтенсивні висхідні рухи теплого повітря нагору та певну нестійкість в атмосфері. Через це можуть розвиватися ці дощові локальні хмари, – додає Наталія Птуха.

Водночас, за словами синоптикині, на температурні показники дощі не впливатимуть – спека триматиметься і надалі. Температура вночі 16-23°, вдень 30-34°, місцями (в західних та південних областях повсюди) сильна спека 35-38°.

У Києві 3 серпня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

4 та 5 серпня у столиці переважатиме суха погода. Температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°.

Консультативний прогноз на 6-10 серпня

6 серпня в Україні очікується спекотна переважно суха погода, температура вночі 17-24°, вдень сильна спека 35-39°.

– Вже після 7-го серпня є певні передумови до послаблення спеки і певної зміни синоптичних процесів, – додає Наталія Птуха.

7-10 серпня очікуються окремі короткочасні дощі, грози. В Україні, крім південного заходу та півдня, прогнозується послаблення спеки на 3-9°.

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