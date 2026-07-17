Несмотря на то, что летом украинцы обычно выбирают отдых на морском побережье, Карпаты и Львов не теряют популярности.

В августе сюда едут за прохладными вечерами, прогулками по историческому центру, фестивалями и поездками в горы.

Какой будет погода во Львове на август 2026 года и не испортят ли отдых жара или затяжные дожди, читайте в материале Фактов ICTV.

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Погода во Львове в ближайшие дни

В ближайшие дни жителям и гостям Львова следует быть готовыми к неустойчивой погоде. По данным Львовского регионального центра гидрометеорологии, 18 июля погоду в области будут определять котловина от циклонов над Балтией и Балканами, а также атмосферный фронт.

Во второй половине дня 18 июля во Львове и области прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные грозы, а иногда возможен град. Ветер сменит направление с юго-восточного на западное, а во время гроз возможны шквалы до 17–22 м/с.

Температура воздуха во Львове будет ночью +16…+18°C, а днем ​​+26…+28°C.

Также синоптики предупреждают о повышении уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна. При интенсивных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

В ГСЧС также призвали жителей западных областей быть осторожными. Из-за гроз, сильных ливней и шквалов в регионе объявлен I уровень опасности (желтый). В горных районах не исключается образование небольших селевых потоков.

Погода во Львове на август 2026: что показывают климатические модели

Если говорить о прогнозе погоды во Львове на август 2026 года, то речь идет не о точном прогнозе на конкретные дни, а об общих климатических тенденциях.

Прогноз от Укргидрометцентра появился в конце июля. Но Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Всемирная метеорологическая организация уже опубликовали сезонные оценки, позволяющие понять, каким будет последний месяц лета.

По расчетам прогностических моделей, западная часть Украины, в частности Львовщина, может оказаться среди регионов с наибольшей положительной температурной аномалией. Температура воздуха ожидается примерно на 1,5-2°C выше климатической нормы.

Это не значит, что весь август будет жарким без перерывов. Ибо даже при повышенном температурном фоне атмосферные фронты и циклоны могут приносить кратковременные дожди, грозы и временное похолодание.

Какие факторы будут влиять на погоду во Львове на август 2026 года

Одним из главных факторов, влияющих на погоду этим летом, синоптики называют развитие явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, весной океан перешел от нейтральной фазы к слабому Эль-Ниньо, а в течение лета это явление продолжает усиливаться.

Метеорологи объясняют, что Эль-Ниньо меняет циркуляцию атмосферы далеко за пределами Тихого океана. Именно поэтому его влияние может ощущаться и в Европе, где сезонные модели прогнозируют преобладание теплее нормы воздушных масс.

Кроме того, ECMWF ожидает формирования атмосферных процессов, которые будут способствовать поступлению теплого воздуха с юга Европы.

Именно поэтому значительная часть континента, включая западные области Украины, может провести август с температурой выше средних многолетних показателей.

Какая будет погода во Львове на август 2026 года

Несмотря на оптимистичные для любителей тепла сезонные прогнозы, говорить о конкретных температурах или количестве осадков во Львове пока рано.

Сезонные модели показывают только общую тенденцию, а не прогнозируют погоду на отдельные дни. Более точную информацию о погоде во Львове на август 2026 года Укргидрометцентр обнародует ближе к концу июля, когда будут доступны кратко- и среднесрочные расчеты с более высокой точностью.

Впрочем, уже сейчас международные метеорологические центры сходятся в одном, что август в Украине имеет высокие шансы оказаться теплее климатической нормы.

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