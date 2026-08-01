В результате ДТП в Закарпатье 1 августа пострадали как минимум 13 человек. Недалеко от села в Хустском районе столкнулись три машины.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

ДТП в Закарпатье 1 августа: что известно

Известно, что авария произошла около 11:25 в селе Соймы Хустского района.

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По предварительным данным полиции, 38-летняя жительница Львова, которая была за рулем Opel, на перекрестке выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого был 65-летний житель села Репинное.

После удара внедорожник отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который вез туристическую группу.

В результате аварии за медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых четверо детей.

Двое людей, которые были в автомобиле УАЗ, госпитализированы. Еще одна пассажирка после осмотра врачей будет лечиться амбулаторно.

Из туристического микроавтобуса к врачам обратились 10 пассажиров, среди которых три девочки в возрасте 7, 13 и 14 лет.

В полиции отметили, что все водители прошли проверку на состояние опьянения — они были трезвыми.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Чтобы установить окончательные причины аварии, назначат необходимые экспертизы.

Фото: полиция Закарпатья

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