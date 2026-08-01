В Закарпатье произошло крупное ДТП: среди пострадавших — четверо детей
В результате ДТП в Закарпатье 1 августа пострадали как минимум 13 человек. Недалеко от села в Хустском районе столкнулись три машины.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
ДТП в Закарпатье 1 августа: что известно
Известно, что авария произошла около 11:25 в селе Соймы Хустского района.
По предварительным данным полиции, 38-летняя жительница Львова, которая была за рулем Opel, на перекрестке выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого был 65-летний житель села Репинное.
После удара внедорожник отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который вез туристическую группу.
В результате аварии за медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых четверо детей.
Двое людей, которые были в автомобиле УАЗ, госпитализированы. Еще одна пассажирка после осмотра врачей будет лечиться амбулаторно.
Из туристического микроавтобуса к врачам обратились 10 пассажиров, среди которых три девочки в возрасте 7, 13 и 14 лет.
В полиции отметили, что все водители прошли проверку на состояние опьянения — они были трезвыми.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Чтобы установить окончательные причины аварии, назначат необходимые экспертизы.
Фото: полиция Закарпатья