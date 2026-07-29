В Киеве водителю Mercedes-Benz, подозреваемого в смертельном ДТП с четырьмя погибшими, продолжили меру пресечения.

ДТП на Чоколовском бульваре: водителю продлили меру пресечения

Как сообщает Офис генпрокурора, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил 49-летнего мужчину под стражей без права внесения залога до 5 сентября 2026 года.

Подозреваемый и его адвокат были на заседании в режиме видеосвязи. Защита просила провести слушания в закрытом режиме и передать водителя на поруки, однако суд отклонил оба ходатайства.

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В зале суда находились прокурор, а также родители погибшего 12-летнего мальчика Гриши с портретами сына.

Напомним, что авария произошла 5 июня около 17:00 на Чоколовке. По данным следствия, водитель Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением на повороте, выехал за пределы дороги и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате ДТП погибли двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик, который мечтал стать программистом. Еще три человека, в том числе пассажирка автомобиля, получили травмы.

Водителя задержали на месте аварии. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

8 июня мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа 2026 года без права внесения залога.

По предварительным данным, на момент ДТП мужчина был трезв. В то же время, ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

В рамках досудебного расследования продолжаются экспертизы.

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